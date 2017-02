Franzosen kaufen 45 Prozent von BLS Cargo

Jahresergebnis

BLS Cargo geht trotz harter Konkurrenz und Nachteilen wegen der Frankenstärke stabil in die neue Partnerschaft. Im letzten Jahr vergrösserte sie die Erträge um fast zwölf Prozent auf rund 190,6 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte 2016 ein Gewinn von 1,5 Millionen Franken nach einem Plus von knapp 0,3 Millionen im Vorjahr. Dank des schlanken Geschäftsmodells mit 350 Angestellten und den grenzüberschreitenden Lokeinsätzen gelinge es BLS Cargo als eine der wenigen europäischen Güterbahnen, seit Jahren finanziell erfolgreich zu arbeiten, bilanzierte das Unternehmen gestern. Dirk Stahl, Chef von BLS Cargo, sieht im Gewinnanstieg den Beweis dafür, dass neue Aufträge gutes Geschäft sind. Denn insgesamt nahm das Verkehrsvolumen ab: Die Zahl der Züge sank um 3 Prozent auf 17 617. Während BLS Cargo im Transit via Lötschberg–Simplon um 7 Prozent zulegen konnte, fiel die Zahl der Züge via Gotthard um 23 Prozent und jene der Ganzzüge in der Schweiz um 22 Prozent. Dieses Jahr wird es am Gotthard trotz der Eröffnung des Basistunnels noch schwieriger, weil der Südast nach Luino monatelang geschlossen ist. Aber 2018 erwartet BLS Cargo starkes Wachstum am Gotthard. jw