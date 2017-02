SBB wollen ferngesteuerte Züge testen

Die SBB treibt die Digitalisierung voran. An einer Veranstaltung in Zürich hat SBB-Chef Andreas Meyer über die neue Strategie informiert. Dank der Digitalisierung soll die Kapazität des Schweizer Bahnnetzes um bis zu 30 Prozent gesteigert werden. Zudem sagte Meyer vor den Medien, man prüfe die Möglichkeit von ferngesteuerten Zügen. Im Weiteren konzipiert die SBB ein digitales Stellwerk. Dieses reduziere die Menge und Vielfalt an Steuerungsanlagen, was massiv Kosten spare, wie die SBB in einer Mitteilung vom Montagvormittag schreibt.

Während sich bisher vor allem Privatbahnen mit dem Thema der selbstfahrenden Züge auseinander gesetzt haben, hat sich die SBB diesbezüglich bis anhin vorsichtig geäussert. SBB-Chef Andreas Meyer sagte sogar mehrfach, führerlose Züge seien derzeit auf Hauptstrecken mit dichtem Verkehr unvorstellbar.

Bahn setzt aufs «Internet of Things»

Die SBB nutzt die Digitalisierung auch für den Unterhalt. Die Fahrband soll dank eines neu entwickelten System mit dem Namen swissTAMP künftig vorausschauend und kostensparend unterhalten werden. Laut den SBB soll mit dem neuen Tool für die Zustandsanalyse die Anzahl von Störungen sowie die Zuverlässigkeit und die Pünktlichkeit gesteigert werden.

Wie die SBB weiter bekannt gibt, ist es in Zukunft denkbar, die Bahn-Infrastruktur wie Rolltreppen, Lifte oder Lichter über das «Internet of Things» zu steuern. Dabei erhalten die Bahnhofsnutzer schon vorab Informationen über Zugänge und Verfügbarkeit. Zudem sollen die Kunden die Möglichkeit haben, mittels Sensoren die Analgen zu steuern. Um die Servicequalität im Bahnhof zu erhöhen, arbeitet die SBB mit Google und der ETH Zürich zusammen.

Artikel übernommen von 20 Minuten