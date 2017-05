Schweizer Take-Away bietet Insektenburger an

In Asien und Südamerika gelten sie längst als Delikatessen, in der Schweiz sind essbare Insekten seit diesem Monat offiziell zum Verzehr zugelassen. Der österreichische Sternekoch Eduard Hitzberger hat nun einen Insektenburger entwickelt. Diesen gibt es voraussichtlich Ende Mai in den Hitzberger-Take-Aways in Zürich und Basel zu kaufen.

«Wir möchten einem breiten Publikum zeigen, dass Insekten – richtig zubereitet – geschmacklich den Status einer Delikatesse haben können», sagt Eduard Hitzberger. Der leicht nussige Geschmack passe hervorragend in ein Sandwich oder Burger.

Ökologisch nachhaltig