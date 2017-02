Stadler zieht Milionen-Auftrag in Liverpool an Land

Stadler Rail hat sich in Grossbritannien einen Grossauftrag gesichert: Der Thurgauer Schienenfahrzeughersteller baut für das S-Bahnnetz von Liverpool 52 Metro-Züge und übernimmt ab 2020 für 35 Jahre deren Wartung. Auftraggeber ist die regionale Verkehrsbehörde Merseytravel.

Die neuen Züge ersetzen eine der ältesten Flotten Grossbritanniens, wie das Unternehmen mitteilte. Stadler Rail hat mit Merseytravel einen Vertrag über 700 Millionen Pfund – umgerechnet 874 Millionen Franken – abgeschlossen. Die Verkehrsbehörde habe sich die Option gesichert, weitere 60 Züge abrufen zu können.

Wichtiges Standbein

Stadler baut in Liverpool einen komplett neuen Service-Standort auf. Die 155 vom Bahnbetreiber Merseyrail beschäftigten Wartungskräfte würden übernommen, heisst es in der Mitteilung weiter. Damit erhöht sich die Anzahl der Stadler Mitarbeiter in Grossbritannien bis 2019 auf mehr als 200.

Grossbritannien ist ein wichtiger Baustein der globalen Strategie des Thurgauer Unternehmens. Bereits letzten Oktober hatte Stadler Rail gemeldet 58 Züge des Typs Flirt für 610 Millionen Pfund – umgerechnet 760 Millionen Franken – an den britischen Bahnbetreiber Abellio East Anglia zu liefern. Es handelte sich dabei um den ersten Auftrag für den britischen Fernverkehrsmarkt. Bereits im März 2016 unterzeichnete Stadler den ersten Auftrag in Schottland für die Lieferung von 17 U-Bahn-Zügen für die Glasgow Subway. (sda)