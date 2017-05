Uber hat es nun auch auf den Strassengüterverkehr abgesehen

Der US-Fahrdienstleister Uber steigt in den Güterverkehr ein. Mit der Smartphone-App Uber Freight können Lastwagenfahrer Transportgüter buchen, wie der Konzern am Freitag in seinem Blog mitteilte. Mit dem neuen Dienst will Uber den Spediteursfirmen UPS und FedEx Konkurrenz machen.

Uber Freight wird zunächst nur in den USA angeboten. LKW-Fahrer können sich mit der App zu transportierende Güter anzeigen lassen und sie für sich buchen. Die Unternehmen zahlen den vereinbarten Preis dann über Uber. Wie hoch die Provision ist, teilte der Fahrdienstleister nicht mit. Uber betonte, der Vorteil für die selbstständigen Fahrer sei, dass die Preise im Voraus garantiert seien und die Zahlung innerhalb weniger Tage erfolge.

Uber vermittelt bisher über Smartphone-Apps Fahrten in verschiedenen Angebots- und Preisklassen. Das Unternehmen ist in dutzenden Ländern und hunderten Städten aktiv und vor allem etablierten Taxiunternehmen ein Dorn im Auge. sel/ut (nag/AFP)