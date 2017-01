Valiant berät am Bildschirm

Die neue Valiant-Filiale im aargauischen Brugg ist anders als andere Banken. Vom Haupteingang aus ist ein Bildschirm mit Kundeninformationen zu sehen. Davor ein Stehtisch mit einem ­berührungsempfindlichen Bildschirm. Wenn jemand eintritt, ­lösen Lichtschranken im Kundencenter in Gümligen einen Alarm aus, und innerhalb weniger Sekunden schaltet sich von dort ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zu.

«Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?», fragt die Person am Bildschirm. Steht der Kunde am Stehtisch, der einem Bankschalter nachempfunden ist, hört er den Berater deutlich besser, als wenn er weiter hinten stehen würde. Er befindet sich unter einer sogenannten Sound-Dusche, die zum Beispiel in einer Warteschlange etwas mehr Diskretion schaffen soll.

Für eine persönliche Beratung bittet der Mitarbeiter den Kunden in einen geschlossenen Raum, wo er sich über einen weiteren Bildschirm zuschaltet. Der Kunde kann sich dort selber einen Kaffee machen und bei ­Bedarf Dokumente an eine bestimmte Position auf den Tisch legen, die der Bankmitarbeiter in Gümligen mit einem röhrenförmigen Scanner an der Decke kopiert. Wenn der Kunde Unterlagen auf Papier wünscht, werden ihm diese ausgedruckt.

Auch Mitarbeiter vor Ort

Der Valiant-Mitarbeiter am Bildschirm vereinbart aber auch Termine für persönliche Gespräche zum Beispiel über eine Hausfinanzierung. Die Filiale in Brugg soll drei Mitarbeiter beschäftigen, die vor Ort präsent sind und die Region kennen.

Heute Samstag startet sie mit einem Tag der offenen Tür. Für die Valiant scheint dies mehr als nur ein Versuchsballon zu sein: Während andere Banken ihr Netz verkleinern, plant die Valiant im Herbst schon die nächste Eröffnung einer digitalisierten Filiale. Nyon und Vevey folgen voraussichtlich 2018.

Nebst der Genferseeregion visiert die Valiant auch St. Gallen als strategisches Ziel an. Wie am Aufbau beteiligte Mitarbeiter sagen, gibt es Filialen in dieser Form schweizweit nirgends. Andere Banken würden nur einzelne Elemente davon, wie zum Beispiel die Online-Eröffnung eines Kontos anbieten.

Nur ein Drittel der Kosten

Christoph Wille, Mitglied der Geschäftsleitung, sieht in diesem Konzept Vorteile für Bank wie Kunden. Die Kundschaft soll von einer besseren Verfügbarkeit profitieren. Auch mit dem neuen Konzept sollen die Filialen die gesamte Dienstleistungspalette anbieten.

Beratungen soll es während der Ladenöffnungszeiten bis 18.30 Uhr abends geben – länger als bei anderen Banken. Und da die Kosten für die Einrichtung mit rund 600'000 Franken nur ­etwa ein Drittel der üblichen Ausgaben betragen, lassen sich solche Filialen leichter finan­zieren.

Die Valiant, die mit Brugg über ein Netz mit 85 Filialen verfügt, strebt mit dem neuen Konzept Standorte an stark frequentierter Lage an – wie jetzt in der Brugger Einkaufszone Neumarkt. Die Einrichtung ist für eine Bank ungewöhnlich, was auch Einheimische skeptisch konstatieren: Die Bank befindet sich schlecht geschützt in einem eigentlichen ­Ladenlokal – an drei Seiten umgeben von Schaufenstern.

Doch auch das gehört zum neuen Konzept: Weil diese Filiale praktisch ohne Bargeld auskommt, braucht es weder dicke Mauern noch schwere Tresore. Einzig im Bancomaten stapelt sich Geld. Aber das würde beim Versuch, das Gerät zu knacken, unbrauchbar gemacht.

Nur ein Zwischenschritt?

Christoph Wille bestätigt auf Nachfrage, dass diese digitalisierte Bank möglicherweise nur ein Zwischenschritt ist: Er kann sich gut vorstellen, dass die Beratung aus dem Kundencenter Gümligen auf das Internet ausgedehnt wird, sodass jeder zu Hause an seinem PC diese Dienstleistung nutzen kann. Denkbar ist auch eine zusätzliche Ausweitung der Beratungszeit in die Abendstunden hinein.

Und wenn Berater eines Kundencenters in vielen Filialen und im Internet tätig sind, können sie besser ausgelastet werden, was bei der Bank zu Einsparungen führt. Wie Christoph Wille erläutert, hat die Valiant bereits viel in die Weiterbildung der Berater investiert. Für einige von ihnen ändert sich die Arbeit grundlegend: Statt wie bisher nur am Telefon müssen sie neu gut ausgeleuchtet vor einer Kamera Auskunft geben.

Die Bewährungsprobe

Die grosse Frage ist schliesslich, ob die Kundschaft den digitalen Auftritt schätzt. Die Bewährungsprobe folgt in den kommenden Monaten. Die Valiant hat in nicht repräsentativen Tests festgestellt, dass jüngere Menschen offen und interessiert reagierten, während Personen, die mehr als 50 Jahre alt sind, im ersten Moment eher skeptisch waren. Doch auch ältere Menschen, die sich darauf einliessen, könnten sich dafür begeistern, sagen die Verantwortlichen.

In einer ersten Phase werden die Mitarbeiter vor Ort sich verstärkt darum bemühen, auf Kundenbedürfnisse einzugehen. (Berner Zeitung)