«Valiant gehört nicht an die Zürcher Bahnhofstrasse»

Valiant baut aus, die Berner Kantonalbank baut ab. So unterschiedlich entwickeln sich die Personalbestände der beiden grossen Berner Traditionsbanken. Wie das am Mittwoch veröffentlichte Geschäftsergebnis 2016 zeigt, hat Valiant im vergangenen Jahr 21 neue Stellen geschaffen. Die Bank beschäftigt damit rund 900 Mitarbeiter.

Zum Vergleich: Die Berner Kantonalbank hat im vergangenen Jahr 51 Stellen gestrichen. Die Schaffung von zusätzlichen Stellen ist mit Kosten verbunden, was die Analysten nicht so gerne sehen. Valiant-Chef Markus Gygax beruhigt diese indes in der Medienmitteilung: «Beim Geschäftsaufwand machten sich die Investitionen in unsere Expansion und in die Kompetenzen unserer Mitarbeitenden bemerkbar.

Im letzten Jahr haben wir über 10 Millionen Franken in die ­Zukunftsfähigkeit von Valiant investiert. Diese Kosten werden sich später auszahlen.» Der wachsende Personalbestand ist die Folge der geographischen Expansionspolitik von Valiant: Die Bank ist daran, vor allem im Genferseebecken und im ­Kanton Aargau ihr Filialnetz zu verdichten.

Gewinn bleibt stabil

Unter dem Strich resultierte für die Bank ein Gewinn von 117,5 Millionen Franken, was gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von 2,7 Prozent entspricht. Die für die Bank sehr wichtige Zinsmarge blieb bei 1,08 Prozent.

Darunter versteht man die Differenz zwischen dem Zinssatz, zu dem die Bank Geld entgegennimmt und dem Satz, zu dem sie es ausleiht. Die Hypothekarausleihungen stiegen mit 1,4 Prozent langsamer als bei anderen Banken auf 20,7 Milliarden Franken.

Die Valiant-Kunden waren 2016 an der Börse weniger aktiv als im Vorjahr: Der Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft schrumpfte um 7,6 Prozent auf 59,5 Millionen Franken. (Berner Zeitung)