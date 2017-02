Zalando schickt täglich 46'000 Pakete in die Schweiz

Zalando erzielte letztes Jahr in der Schweiz erstmals einen Umsatz von mehr als einer halben Milliarde Franken. Das ergibt die jährliche Schätzung der Schweizer E-Commerce-Beratungsfirma Carpathia, wie die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe schreibt.

Gemäss Carpathia kam der deutsche Online-Modeversender 2016 in der Schweiz auf ein Netto-Verkaufstotal von 534 Millionen Franken und legte damit gegenüber dem Vorjahr um 26 Prozent zu. Die Umsätze im stationären Schweizer Modegeschäft gingen in der gleichen Zeit um rund 7 Prozent zurück. Insgesamt zwölf Millionen Zalando-Pakete seien 2016 in der Schweiz im Umlauf gewesen. Das macht rund 46'000 Pakete pro Werktag. Die Paket-Retourenquote sieht Carpathia bei 60 Prozent.

Im Online-Handel kaum namhafte Konkurrenz

Der Erfolg des in Berlin ansässigen Unternehmens führt Carpathia-Geschäftsführer Thomas Lang auf deren effiziente Prozessführung und dominante Stellung zurück. «Im Online-Handel gibt es in dieser Branche hierzulande kaum namhafte Konkurrenz», erklärt Lang der «Handelszeitung».

Zwar würden sich Schweizer Modehändler mittlerweile ernsthafter um die E-Commerce (Anm. d. Red: Internethandel) kümmern, doch an die Durchschlagskraft von Zalando kämen sie nicht heran. «Was PKZ, Schild & Co auf dem Online-Weg in einem Jahr umsetzen, schafft Zalando hierzulande in einer Woche.»

Berlin als Dreh- und Angelpunkt

Lang rechnet für Zalando in der Schweiz mit einer Paket-Retourenquote von 60 Prozent. 7,5 Millionen Zalando-Pakete mit Waren im Wert von insgesamt 1,3 Milliarden Franken seien in die Schweiz gekommen. 4,5 Millionen Pakete seien wieder zurückgeschickt worden.

Zalando selbst übt Zurückhaltung, was die Zahlen auf Länderebene betreffen. Das Unternehmen, das 2016 total 3,6 Milliarden Euro umsetzte, erklärt, dass es ihre Strategie ohne einen einzigen Angestellten in der Schweiz schafft. In einem früheren Interview mit der «Handelszeitung» sagte Firmen-Co-Gründer und Technologiechef Robert Gentz: «Wir haben in Berlin ein Team für die Schweiz und Österreich mit fast 50 Mitarbeitern.» Die könnten sich vor Ort mit Kollegen austauschen, die Frankreich oder Italien managen würden.

(fal/ots)