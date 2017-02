Die Akne, die unter die Haut geht

Die Pusteln traten ausser­gewöhnlich früh auf: Barbara ­Rüegsegger war erst knapp in die Pubertät gekommen, als sie erstmals einzelne Abszesse entdeckte. Die Emmentalerin erzählte es vorerst niemandem. «Es war mir viel zu peinlich.»

In der Leistengegend traten die entzündeten Knoten auf, später unter den Achseln, in der Bauchfalte und rund ums Gesäss. Sie wartete stumm, bis die Pusteln entweder aufbrachen und sich entleerten oder wieder abheilten. Sie schämte sich und dachte: «Das gehört wohl einfach zu mir.»

Irgendwann Anfang 20 wurde es ihr trotzdem immer unwohler, die Knoten verschwanden höchstens für kurze Zeit, dann kamen sie zurück, wurden immer noch mehr, gross und schmerzhaft, sie wuchsen teils tief in die Haut ­hinein, und das Sekret, das sie ­absonderten, roch unangenehm.

Eine wenig appetitliche Geschichte. Als sich Barbara Rüegsegger endlich durchrang und sich ihrem Hausarzt anvertraute, erntete sie vor allem Vorwürfe: «Ich würde eine ungenügende Körperhygiene pflegen, sagte er, und ich sei überhaupt selber schuld, weil ich gefälligst meinen Lebensstil ändern solle und mein Übergewicht reduzieren.»

Scham und Schmerzen

Inzwischen ist Barbara Rüegsegger 35 Jahre alt, und sie redet ­erstaunlich gelassen über ihre Krankheit: Sie hat sich lange genug mit ihr auseinandergesetzt und beschlossen, ihr nicht zu viel Raum zu geben. «Aber damals war es ein schwieriger Moment und gleich vielfach peinlich – peinliche Knoten in einer peinlichen Region und erst noch peinliche Vorwürfe.»

«Damals war es ein schwieriger Moment und gleich vielfach peinlich – peinliche Knoten in einer peinlichen Region und erst noch peinliche Vorwürfe.» Barbara Rüegsegger (35),­ Acne-inversa-Patientin

Das alles brachte sie erst einmal wieder zum Schweigen. Immerhin, der Hausarzt verschrieb ihr Antibiotika und versuchte es mit Salben. Dann erklärte er, mehr könne er nicht tun. Auch keines der zahl­losen alternativen Heilmittel, die Barbara Rüegsegger in ihrer Verzweiflung durchprobierte, nützte etwas. Hatte sie Stress oder bekam sie die Monatsblutung, sprossen noch viel mehr Knoten – aber sie kamen auch ohne diese zusätzlichen Faktoren.

«Solche Krankheitsgeschichten sehe ich häufig», sagt Robert Hunger, Hautarzt und Leiter der Acne-inversa-Sprechstunde am Berner Inselspital. Die Indikatoren für die Krankheit seien zwar inzwischen ziemlich klar: immer wieder auftauchende entzündliche Knoten an bestimmten Hautarealen wie Leistengegend, Achselhöhlen, unter den Brüsten, in der Bauch- oder Gesässfalte, also an Orten, wo die ganz anders geartete Pubertätsakne kaum auftaucht.

«Weil aber viele Hausärzte und sogar Dermatologen die Krankheit viel zu wenig kennen», sagt Hunger, «dauert es oft Jahre, bis Patienten die richtige Diagnose erhalten.»

Frauen häufiger betroffen

Und auch dann helfe das den Betroffenen nur beschränkt: «Bis heute ist unbekannt, wodurch die Krankheit ausgelöst wird.» Eine genetische Veranlagung müsse sicher vorhanden sein, sagt der Facharzt, daneben könnten aber auch Faktoren wie Übergewicht, Rauchen, Stress und Hormone eine Rolle spielen – dreimal mehr Frauen leiden unter der Krankheit als Männer. Bei Frauen verebbt die Krankheit denn auch meist nach der Menopause.

«Es ist nicht so, dass Betroffene einfach abnehmen, mit Rauchen aufhören oder eine Hormonkur durchführen können, und dann ist alles wieder gut»Robert Hunger, Hautarzt und Leiter der Acne-inversa-Sprechstunde

«Es ist aber nicht so, dass Betroffene einfach abnehmen, mit Rauchen aufhören oder eine Hormonkur durchführen können, und dann ist alles wieder gut», betont Spezialist Hunger. Dafür ist diese chronisch entzündliche Hautkrankheit viel zu komplex.

Schwierige Behandlung

Das wiederum macht auch die Therapie zur grossen Herausforderung. «Ein effektiv wirksames Heilmittel vor allem für stark Betroffene wurde bisher nicht gefunden», sagt Robert Hunger. «Die Behandlung ist schwierig und oft für Arzt und Patient frustrierend», hatte er in einem Fachbeitrag für die Dermatologiepraxis geschrieben. «Die Lebensqualität ist häufig auch bei milden Formen stark beeinträchtigt.»

Nicht alle leiden allerdings so heftig unter der Krankheit wie Barbara Rüegsegger. Der Schweregrad wird meist in Hurley-Stadium I, II und III angegeben. Zwei Drittel der Betroffenen leiden unter Stadium I. Rüegsegger lächelt schief: «Ja, und ich bin in dieser Skala wohl im Stadium III plus.»

Bei schwach betroffenen Patientinnen und Patienten genügen manchmal desinfizierende oder antibiotische Lösungen, Entzündungshemmer oder Kortison. In mittelschweren und schweren Fällen können sogenannte Biologika helfen, das sind Mittel, welche die überschiessende Immunabwehr dämpfen und gezielt bestimmte Botenstoffe blockieren, welche die Entzündung auslösen.

Ungefähr bei einem Drittel der Patienten wirken diese sogenannten TNF-Blocker, sagt Dermatologe Hunger. Das Schwierige sei jedoch, dass man anfangs nie wisse, bei wem was helfe. «Bei mir», sagt Barbara Rüegsegger nüchtern, «hilft nichts auch nur ansatzweise.»

Anlaufstelle am Inselspital

Glücklicherweise schickte sie nach einem Umzug der neue Hausarzt zumindest an die richtige Stelle: in die Acne-inversa-Sprechstunde der Dermatologie am Berner Inselspital, wo Robert Hunger jeweils die neusten Behandlungen versucht. Sogar experimentelle Therapien hat Barbara Rüegsegger mitgemacht, eine Antikörperstudie eines Schweizer Pharmakonzerns beispielsweise oder bei einem Versuch mit einem Mittel gegen Schuppenflechte. Der Erfolg: Sie bekam zusätzlich zur Acne inversa noch eine Schuppenflechte.

«Ich tue das für alle anderen Betroffenen, unter anderem für meine Nichte, die bald in die Pubertät kommt und die Krankheit auch hat», sagt die ausgebildete Sozialpädagogin. «Ich hoffe, dass für sie bald einmal bessere Therapien gefunden werden.»

Operation als letzte Option

Helfen die Medikamente nicht, bleibt nämlich nur noch eine Therapieoption, die einzige, die zumindest vorübergehend Abhilfe schafft: eine Operation. In einfacheren Fällen werden dabei die Knoten einzeln herausgeschnitten und die entstandenen Löcher wieder zugenäht. Bei schwerem Befall ist eine flächendeckende Operation des ganzen Areals samt Hauttransplantation nötig. Zahlreiche kleinere Eingriffe hat Barbara Rüegsegger bereits hinter sich und vier grosse.

«Ich dusche zwei- bis dreimal pro Tag, damit die Abszesse nicht zu riechen beginnen.»Barbara Rüegsegger (35),­ Acne-inversa-Patientin

Nach einer dieser Operationen litt sie unter starken Wundheilungsstörungen, die Wunde heilte nur dank einem Vakuumverband, der alle zwei Tage unter Vollnarkose gewechselt werden musste. Demnächst wird sie sich ihrer nächsten grossflächigen Operation unterziehen müssen. «Gross­sanierung» nennt sie das mit ­Galgenhumor.

Und sie weiss jetzt schon: Es hilft nicht auf Dauer. Neben oder manchmal sogar unter den Narben werden sich bald wieder neue Knoten bilden mit tiefen, schmerzhaften Hautfisteln. «Schön anzusehen ist das nicht», sagt sie. Das ist vor allem für junge Menschen zusätzlich schwierig, die sich eine Partnerschaft wünschen und auch auf Intimität nicht verzichten möchten.

Hoffnung auf neue Therapien

Die Hoffnung auf Heilung hat Barbara Rüegsegger vorläufig aufgegeben. Aber sie hat sich zumindest mit der Krankheit arrangiert. «Zwei-, dreimal duschen pro Tag, damit die Abszesse nicht zu riechen beginnen, danach mit Salbe und Pflaster abdecken, das ist meine tägliche Prozedur», sagt sie.

Auf weisse Kissen sitzt sie nicht, um keine Flecken zu hinterlassen, und um Schwimmbäder macht sie einen grossen Bogen. Aber auch wenn sie zwischendurch gegen Tiefs kämpfen muss: Sie will sich von der Krankheit nicht unterkriegen lassen und hofft immer noch, dass eines Tages eine wirksame Therapie entdeckt wird. (Berner Zeitung)