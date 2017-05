«Die Diagnose war ein Schock»

Unfruchtbar zum eigenen Kind

Leihmutterschaften sind in vielen Ländern verboten, so auch in der Schweiz. Die Leihmutter trägt das Kind aus. Nach der Geburt verzichtet sie aber auf elterliche Rechte.



Der Bundesrat möchte die Leihmutterschaft nicht legalisieren, weil diese mit den hiesigen rechtlichen und ethischen Werturteilen nicht vereinbar sei. Da gewisse Länder die Leihmutterschaften aber zulassen, reisen Schweizer Kinderwunschpaare regelmässig ins Ausland; man spricht auch von Reproduktionstourismus.



Beispiele von Ländern oder Regionen, die Leihmutterschaften zulassen, sind Indien, die Ukraine, Georgien und mehrere US-Bundesstaaten. In der Ukraine zum Beispiel müssen Paare etwa mit 36'000 Franken für ein Kind rechnen, in den USA mit bis 120'000 Franken.



Rechtlich ist der Status von Leihmutterkindern in der Schweiz problematisch. Daran wird sich in absehbarer Zeit wohl nicht viel ändern: Das Eidgenössische Amt für das Zivilstandswesen erachtet eine Lockerung der Vorschriften zur Leihmutterschaft in der Schweiz auch trotz der Tatsache, dass kinderlose Paare teilweise ins Ausland ausweichen würden, als «zurzeit nicht opportun».



Einen anderen Weg geht Schweden: Der Arzt Mats Brännström führte 2012 weltweit die erste erfolgreiche Gebärmuttertransplantation durch, bis heute sind es neun geworden. Der Chefarzt der Universitätsfrauenklinik Göteborg brauchte vierzehn Jahre, bis ihm als Erstem eine Gebärmuttertransplantation gelang, die zur Geburt eines Kindes führte. Bei fast jeder war es die eigene Mutter, welche die Gebärmutter spendete. Die Mutter hilft also der eigenen Tochter, und die wird so zudem «Grossmutter».



In der Schweiz ist die Gebärmuttertransplantation nicht möglich. Dazu die Berner Jugend­gynäkologin Irène Dingeldein: «Eine Gebärmuttertransplantation kann mit vielen Komplikationen verbunden sein – zudem ist sie ethisch ein heikles Thema, das gut durchdacht werden muss.» (rag)