«Die perfekte Haut gibt es auch im Alter»

Sie führen «No Make-up»-Beratungen durch. An welche Altersklasse richtet sich dieses Angebot?

Felix Bertram: Nun ja . . . ab dem Alter, ab dem auch Make-up ein Thema ist. Make-up kann man in dem Kontext auch als Metapher verstehen für eine Unzufriedenheit mit sich selbst. Mit Make-up decke ich ja etwas ab und versuche, etwas zu erreichen, was von Natur aus nicht gegeben ist.

Sie sind für «No Make-up». Sind Sie auch für No Cream respektive für wenig(er) Cremen und Shampoos im Alltag?

Ja, bin ich! Pflegecremes und Wirkseren haben durchaus ihre Berechtigung, aber grundsätzlich wird zu früh damit angefangen, zu viel gereinigt und zu viel gecremt – und dann auch noch oft das Falsche. Grundsätzlich ist es so, dass die Haut vieles selber kann. Man nimmt ihr diese Fähigkeiten ab, wenn man ständig von aussen reinigt und cremt. Manchmal wird sie regelrecht zerstört und wird dann anfällig für Infektionen und dauerhafte Schäden.

Gibt es so was wie die perfekte Haut?

Die Haut ist schon mal ein wahnsinnig faszinierendes Organ, und für mich als Dermatologe ist sie grundsätzlich perfekt. Eine rein optisch perfekte Haut gibt es auch, nahezu jedes Baby und ­jedes Kleinkind hat sie. Viele schaffen es auch im Alter, eine schöne Haut zu haben; nur weil die eine oder andere Falte entsteht, ist sie nicht minder perfekt.

Gwyneth Paltrow hat sich ihre Sommersprossen anscheinend «wegradiert». Verstehen Sie das?

Wie sie das technisch gemacht hat, weiss ich, ja. Man kann das mit chemischen Peelings erreichen. Ob ich diesen Schritt nachvollziehen kann, ist eine andere Frage. Ich finde Sommersprossen schön, sie geben der Person etwas Individuelles. Ich hätte sie gelassen.

Gibt es auch «angepflegte» Probleme?

Sehr oft sogar. Jede zehnte Patientin, die zu uns in die Klinik kommt, benutzt zu viel oder die falsche Hautpflege. Hautinfekte wie die periorale Dermatitis, eine entzündliche Hauterkrankung, sind klassische Zeichen einer überpflegten Haut.

Was raten Sie beim wohl verbreitetsten «Problem» überhaupt: Falten?

Keep calm and accept. Wir können heute in der Schönheitsmedizin zwar enorm viel machen und viele Falten wegzaubern oder zumindest deutlich reduzieren. Man muss aber nicht alles machen, was möglich ist. Ich setze mich ein für eine balancierte und harmonische Schönheitsmedizin. Wer Falten nicht auch ein Stück weit akzeptieren kann, läuft Gefahr, zu viel zu machen und als eines dieser maskenartig glatt gezogenen Gesichter herumzulaufen.

Kommt denn Schönheit nicht sowieso von innen?

Es ist immer eine Mischung aus Persönlichkeit, Ausstrahlung, aber auch guten Genen, schöner und makelloser Haut und guten Proportionen und Symmetrien.

Bitte geben Sie uns drei Tipps, damit wir uns einen Besuch in Ihrer Klinik sparen können.

Das Aussehen unserer Haut ist zu 90 Prozent von unseren Genen bestimmt. Nur zu 10 Prozent können wir unser Aussehen in dieser Hinsicht beeinflussen. Um diese optimal ausschöpfen zu können, muss man sich bewusst sein, dass folgende drei Dinge sehr wichtig sind: Sonnenschutz, Nikotinverzicht und glücklich und zufrieden sein.

