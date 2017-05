«Entspricht grossem Bedürfnis»

Sie ist noch neu, hat sich aber ­bereits ein treues Publikum ­ge­schaffen: die Gesundheitsuniversität am Inselspital Bern. Vor gut einem Monat erst war die neue Veranstaltungsreihe, in der die besten Insel-Ärzte öffentlich über Prävention und neue medizinische Entwicklungen informieren, lanciert worden.

Den Auftakt machte Herzspezialist Thierry Carrel. Nicht weniger als 400 Besucherinnen und Besucher wollten den bekannten ­Chirurgen hören – ja ihm vielleicht sogar eine Frage stellen. Auch die im Wochenrhythmus nachfolgenden weiteren Veranstaltungen lockten bis zu 300 Interessierte an.

Ganz gleich, ob es nun um Krebs ging, die Lunge, die Prostata oder das Sterben. «Diese Teilnehmerzahlen haben unsere Erwartungen übertroffen», sagt Projektleiterin Marianne Kaiser vom Inselspital. «Der Kontakt mit unserer Ärzteschaft entspricht ganz offensichtlich einem Bedürfnis.»

Diesen Mittwoch findet nun bereits der letzte Anlass des ersten Halbjahres statt: «Trainieren und/oder operieren?» Dabei erklärt Martin Verra, Instituts­direktor Physiotherapie, warum sich Patienten, die vor einer Operation stehen, möglichst gut auf den Eingriff vorbereiten sollten.

Das Therapiekonzept am Inselspital heisst denn auch «Better in, better out» (besser vorbereitet ins Spital, schneller und in bes­serer Verfassung wieder nach Hause).

Zum Schluss eine gute Nachricht für alle Medizininteressierten: Nach den gut besuchten ersten Anlässen führt die Gesundheitsuniversität die Reihe im Herbst fort. Vorerst steht nun aber die Schlussveranstaltung des ersten Semesters an.

Mittwoch, 17. Mai, 18 Uhr: «Better in, better out», gut vorbereitet in die Operation. Hörsaal Ettore Rossi, Kinderkliniken Inselspital. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Infos: www.inselgruppe.ch/gesundheitsuni. (Berner Zeitung)