So halten Sie Ihre Hüften in Schuss

Fast 20 000 künstliche Hüftgelenke werden alljährlich in der Schweiz eingesetzt – weltweit ein Spitzenwert. Das ist allerdings nur bedingt ein Ruhmesblatt. Denn oft wäre es sinnvoller, zuerst alle konservativen Mittel auszuschöpfen, bevor man den Chirurgen ans Werk lässt.

«Das eigene Gelenk ist immer noch das beste und sollte so lange wie möglich erhalten bleiben», sagt German Clénin (50), Sportarzt in Ittigen und Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Sportmedizin. Und das sei am ehesten möglich mit einem gesunden Lebensstil und Sportarten, die keine Schläge verursachen würden – also Velofahren und Schwimmen statt Squash und Fussball. Die Devise laute: Bewegen und belasten, aber nicht überlasten.

Meist fehlt es an der Kraft

Eine ähnliche Haltung vertritt die Rheumaliga Schweiz. «Bewegen ist besser als behandeln», schreibt sie zum Auftakt ihrer diesjährigen Kampagne, die den Hüften gewidmet ist (siehe Kasten). «Gelenke, die nicht von einer kräftigen Muskulatur geschützt werden, sind anfällig für Knorpelschäden und Verletzungen – Training ist also die beste Vorsorge!»

Welche Muskeln aber und wie sollen sie trainiert werden, damit die Hüften profitieren? Kaum jemand weiss das besser als die Physiotherapeutinnen und -therapeuten am Berner Inselspital. Sie arbeiten jeden Tag im Schnitt mit 160 Patienten, davon haben allein gut 30 von ihnen mit Hüftproblemen zu kämpfen. «Die meisten weisen erhebliche Kraftdefizite auf», sagt Thorsten Müller (54), Physiotherapie-Teamleiter in der Orthopädie am Inselspital. Weiter stellen Müller und seine Mitarbeitenden oft auch muskuläre Dysbalancen (Ungleichgewichte) fest und Beweglichkeitseinschränkungen. Er und sein 14-köpfiges Team haben deshalb ein auf die Hüften zugeschnittenes Trainingsprogramm entwickelt. Die wichtigsten Übungen zeigt Teammitglied Andrea Schwander (27) auf dieser Seite.

«Mässig, aber regelmässig»

Chefphysiotherapeut Müller rät, nicht zu ehrgeizig ins Training einzusteigen. «Lieber mässig, aber regelmässig.» Weiter empfiehlt er seinen Hüftpatienten, sich ausgewogen zu ernähren und allfälliges Übergewicht zu reduzieren. «Erst wenn Training und alle sonstigen konservativen Massnahmen zu keiner Verbesserung der Beschwerden führen, sollte man an einen operativen Eingriff denken.»

Aber auch dann muss es nicht gleich eine Prothese sein. Denn die hüftgelenkserhaltende Chirurgie hat grosse Fortschritte gemacht. Waren diese Eingriffe früher ausschliesslich offen durchgeführt worden, geschieht dies seit einigen Jahren auch minimal-invasiv mittels Arthroskopie (Schlüssellochmethode). So können geringfügige Deformitäten, die zu schmerzhaften Störungen im Gelenk wie etwa zu einer Einklemmung (Impingement) führen, schonend behoben werden. Laut Urs Hefti (49), Chefarzt des Orthopädischen Zentrums Münsingen, gelingt es mit einem solch vergleichsweise kleinen Eingriff in vielen symptomatischen Fällen, ein Fortschreiten der Arthrose aufzuhalten oder wenigstens hinauszuzögern.

Ein künstliches Gelenk ist die letzte Option

Ist auch diese Behandlungsoption ausgeschöpft und ist der Schmerz wieder da, bleibt als letzte Möglichkeit immer noch der Einsatz eines Gelenkersatzes. Aber auch der ist heute kein Grund mehr, um danach bloss noch auf dem Ofenbänkli herumzusitzen. Die heutigen Kunstgelenke halten 15 bis 20 Jahre. Und sie sind derart ausgereift, dass man mit ihnen wieder fast alles machen kann. (Berner Zeitung)