Mit dieser Maschine fliegt die US-Airforce durch den Hurrikan

Von Anfang Juni bis Ende November ist an der US-Ostküste Hurrikan-Saison. Die starken Stürme bringen jedes Jahr Verwüstung und Zerstörung über die Küstengebiete. Um die Stürme künftig besser vorhersagen zu können, ist Forschung unerlässlich. Deshalb fliegen Forscher der amerikanischen Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde (NOAA) gemeinsam mit der U.S. Airforce jedes Jahr mit Flugzeugen mitten in die Stürme hinein. Bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometer sammeln sie Daten, um die gewaltigen Stürme besser zu verstehen.

Dabei nutzen die Forscher spezielle Flugzeuge, wie die Lockheed WP-3D Orion der NOAA. Diese gehört zur Einheit der «Hurricane Hunters», die sich in die Luft begibt, sobald ein Sturm auf die Küste zusteuert. Die Maschinen sind ausgerüstet mit diversen Radargeräten und Mikrowellenradiometern, die den Sturm vermessen und Windgeschwindigkeiten messen. (ap)