Start-Up will Delfinsprache in vier Jahren entziffern

Seit Jahrzehnten suchen Forscher einen Weg, das Kommunikationssystem der Delfine zu entziffern. Dank des schwedischen Start-up-Unternehmens Gavagi könnte dieses Ziel bereits in vier Jahren erreicht werden, wie die «Huffington Post» schreibt.

Die Firma hat eine Sprachanalyse-Software entwickelt, die schon 40 Sprachen entschlüsselt hat. Mithilfe künstlicher Intelligenz soll sie nun der Sprache der Meeressäuger auf den Grund kommen.

Funktion der Sprache bekannt

In einem gemeinsamen Projekt mit der Königlichen Technischen Hochschule in Stockholm wollen die Forscher Pfiffe, Quietsch- und Klicklaute der Tiere analysieren. «Wir wissen, dass Delfine ein komplexes Kommunikationssystem haben, aber wir wissen noch nicht, worüber sie sprechen», sagt Jussi Karlgren, Mitgründer der Firma Gavagai.

«Wir wissen allerdings sehr wohl, welche Funktion die Sprache hat.» Die Tiere würden diese bei der Jagd nutzen, bei der Partnersuche oder wenn sie sich gemeinsam gegen Angreifer verteidigen.

Hinweise auf Syntax

Delfine haben ein Äquivalent eines Namens – den sogenannten Signaturpfiff. Mit diesem ist jedes Tier ein Leben lang identifizierbar. Ob das Kommunikationssystem der Delfine der menschlichen Sprache ähnelt, ist unklar. Allerdings gibt es Hinweise auf Silben, Wörter und Syntax.

The language of dolphins could be translated by 2021. The Swedish co. Gavagi AB, will use artificial intelligence capabilities to decipher. pic.twitter.com/ysGGf7vDtO