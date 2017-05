Verschwundener Sandstrand nach 30 Jahren plötzlich wieder da

Die Dorfbewohner von Dooagh sind entzückt über dieses Rätsel der Natur: Das beschauliche Örtchen auf der Insel Achill Island in Irland hat seinen Sandstrand zurück – nach mehr als 30 Jahren. 1984 wüteten tagelang schwere Unwetter vor der Küste des Eilands. Als die Stürme vorbei waren, bemerkten die Bewohner, dass Dooaghs beliebter Sandstrand komplett weggeschwemmt worden war. Übrig geblieben waren nur Kies und Geröll.

Zum Erstaunen aller liegt nun wieder Sand an der Küste des irischen Dorfes. «Im April hatten wir einen Kälteeinbruch und der Wind blies während mehrerer Tage konstant von Norden», erzählt Sean Molloy, Leiter des lokalen Tourismusbüros, der britischen Zeitung «The Guardian». Das muss den Sand wieder nach Dooagh gebracht haben, erklärt er sich das Phänomen.

Als der Wind von Norden kam

Restaurantbesitzer Alan Gielty freut sich: Es sei schön, einen Sandstrand vor der Tür zu haben statt Steinen und Felsen. «Seit die Leute davon hörten, kommen wieder mehr Gäste zu uns.»

? VIDEO: The lost Achill Island beach that came back to life https://t.co/RyfKvZS2W5 pic.twitter.com/JSEmq1KiQi