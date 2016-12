2017 dauert eine Sekunde länger

Eine Minute, die 61 Sekunden dauert: Das wird es in der Nacht von Silvester auf Neujahr ausnahmsweise geben. Dann wird eine Schaltsekunde in die koordinierte Weltzeit (UTC) eingeschoben. Die Schweiz ist der UTC derzeit eine Stunde voraus.

Nötig macht die Extrasekunde der Umstand, dass zwei Zeitmesssysteme existieren. Während Jahrhunderten war die ­Zeitmessung astronomisch bestimmt. Sie war an die Drehung der Erde um ihre eigene Achse und den Umlauf der Erde um die Sonne gebunden – also an den Tag und das Jahr. Die Länge eines mittleren Sonnentages wurde auf 86'400 Sekunden festgelegt.

Die Drehgeschwindigkeit der Erde ist jedoch nicht gleichmässig. Sie schwankt wegen Naturphänomenen wie Wind- und Meeresströmungen, Vulkanausbrüchen oder Erdbeben.

Dadurch konnte sich auch die Dauer der Sekunde ändern, solange sie über die Dauer des mittleren Sonnentages festgelegt war.

Atomuhren verändern alles

Seit einigen Jahrzehnten gibt es Atomuhren, mit denen die Sekunde um ein Vielfaches präziser und stabiler bestimmt werden kann als mittels der Erdrotation. Im Jahr 1967 wurde deshalb die Einheit der Zeit, die Sekunde, mithilfe eines atomaren Vorgangs neu definiert. «Das ist besonders wichtig für technische und wissenschaftliche Anwendungen, die auf ein beständiges Zeitmass angewiesen sind», hält das Eidgenössische Institut für Metrologie Metas fest.

Atomzeit und astronomische Zeit sollten auf die Dauer nicht voneinander abweichen. Damit der Abstand nicht zu gross wird, werden Schaltsekunden eingefügt.

Dies erfolgt seit dem Jahr 1972 in unregelmässigen Ab­ständen, gestützt auf Messungen des Internationalen Dienstes für Erdrotation und Referenzsysteme. Eingefügt werden können Schaltsekunden an einem 30. Juni oder einem 31. De­zember.

Technisch wird die zusätzliche Sekunde in der Nacht zum 1. Januar 2017 in der für die Schweiz relevanten Zeitzone folgendermassen umgesetzt: Um 00:59:59 folgt nicht wie sonst 1:00:00, sondern 00:59:60 und dann erst 1:00:00.

Bis heute kamen 26 Schalt­sekunden hinzu, die letzte am 30. Juni 2015. 2017 findet sie demnach zum 27. Mal statt. Unumstritten ist die Anpassung der Zeit nicht. Russland und Grossbritannien wollen die Schaltsekunden beibehalten, die USA und Japan darauf verzichten. (Berner Zeitung)