Diese Röhre befördert Menschen hyperschnell an ihr Ziel

Die Idee hatte er nach eigenen Angaben im Stau gehabt. Der Tesla-Gründer Elon Musk stand in der Blechlawine in Los Angeles und fand, es müsste doch ein Transportmittel geben, mit dem man bequem, günstig und schnell reisen kann. Das Konzept für ­diesen Hyperloop stellte er im ­August 2013 vor.

Es basiert auf dem Prinzip der Rohrpost: Die Passagiere sausen in elektrisch angetriebenen Kapseln durch eine Röhre mit niedrigem Luftdruck. Dabei sollen sie Geschwindigkeiten von bis zu 1200 Kilometern pro Stunde erreichen, das ist annähernd Schallgeschwindigkeit. Für die Menschen wäre dieses Tempo kein Problem, schliesslich gibt es auch Passagierflugzeuge, die mit Überschall unterwegs sind.

Die Billettpreise wären gleichzeitig relativ günstig, weil der Bau der Röhre nach Einschätzung Musks ohne riesigen Kostenaufwand möglich wäre. Auch der Energieaufwand würde sich in Grenzen halten: Dank Solarzellen auf dem Dach könnte die Bahn sogar mehr Strom liefern, als sie verbraucht. Wird der ­Hyperloop realisiert, könnte er die Art, wie wir von Grossstadt zu Grossstadt reisen, grundlegend verändern.

Erster Hyperloop in Dubai

Der Hyperloop ist bereits mehr als nur eine Vision. Fest steht bereits, dass die erste Verbindung in den Vereinigten Arabischen Emiraten entstehen soll – zwischen Dubai und Abu Dhabi. Für die 150 Kilometer lange Strecke benötigt man mit dem Auto rund eineinhalb Stunden, im Hyperloop wären es zwölf Minuten.

Bereits im Bau: Die erste Hyperloop-Strecke soll zwischen Abu Dhabi und Dubai entstehen. Bild: Hyperloop

Der Zeitplan ist ehrgeizig: Im vergangenen Mai testete das Start-up Hyperloop One erfolgreich das Antriebssystem. Bereits Anfang 2017 will der Mitstreiter Hyperloop Transportation Technologies das Gesamtsystem in der Wüste von Nevada prüfen. «Spätestens 2020 transportieren wir im Hyperloop Güter, ab 2021 Personen», kündigte Hyperloop One kürzlich an.

Kaum etwas für die Schweiz

Das alles klingt vielversprechend. Auch der Mobilitätsexperte Thomas Sauter-Servaes von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften sagt: «Technisch ist das Projekt sicherlich möglich.» Allerdings seien die bisher angesetzten Kosten wohl zu niedrig kalkuliert.

Elon Musk hat als Beispiel die Ausgaben für eine rund 600 Kilometer lange Hyperloop-Strecke von Los Angeles nach San Francisco berechnet. Er schätzt sie auf rund 6 Milliarden Dollar. Das ist deutlich weniger, als eine Autobahn kostet. Der ­relativ günstige Preis ergibt sich dadurch, dass Musk die Fahrröhren oberirdisch verlegen will.

Sie sollen auf Stützpfeilern angebracht werden und entlang be­stehender Autobahntrassen verlaufen, womit Landkäufe unnötig würden. Nicht einberechnet sind aber Ausgaben für Nothalte und für ein umfassendes Sicherheitskonzept.

«Der Hyperloop ist nur sinnvoll bei längeren Strecken, auf denen die Kapseln ihre volle Geschwindigkeit entfalten können.»Thomas Sauter-Servaes, Mobilitätsexperte

Sauter-Servaes ist aber noch aus anderen Gründen skeptisch. In der Schweiz sei der Bau eines Hyperloops höchst unwahrscheinlich: «Der Hyperloop ist nur sinnvoll bei längeren Strecken, auf denen die Kapseln ihre volle Geschwindigkeit entfalten können, und in Regionen, wo es kein stark ausgebautes Bahnnetz gibt.»

Denn es sei kaum finanzierbar, neben einer bestehenden Bahninfrastruktur ein weiteres, teures Verbindungsnetz aufzubauen. Er findet es auch bedenklich, dass der Hyperloop für noch mehr Verkehr sorgen würde.

Geld ist ein wichtiger Faktor

In einem Land wie den USA oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo die Eisenbahninfrastrukturen schwach und die Distanzen riesig sind, könnte der ­Hyperloop das Reisen also tatsächlich revolutionieren, in der Schweiz kaum. Hierzulande haben Experimente mit neuen Transportsystemen allgemein einen schwierigen Stand.

Das Projekt Swissmetro, das dem Hyperloop sehr ähnelt, sah den Bau einer unterirdischen Magnetschwebebahn im Vakuumtunnel vor. Es wurde 2009 wegen fehlender finanzieller Mittel eingestellt. Im Januar 2016 lancierten zudem Firmen des Detailhandels, der Logistik und weiterer Branchen das Projekt Cargo Sous Terrain.

Die erste Teilstrecke von Härkingen-Niederbipp bis Zürich soll 2030 in Betrieb gehen.



Sie wollen eine Art unterirdische Metro für Güter einrichten. Die erste Teilstrecke von Härkingen-Niederbipp bis Zürich soll 2030 in Betrieb gehen. Der Bundesrat hat Ende November angekündigt, das Projekt mit einem Spezialgesetz zu unterstützen. Geld schiesst er allerdings keines ein.

Die Gesamtkosten für das Cargo-Sous-Terrain-System betragen schätzungsweise 33 Milliarden Franken. Eine der grossen Herausforderungen wird es nun sein, genügend Geldgeber zu finden. Das Projekt wäre nicht die erste revolutionäre Idee, die am Geld scheitert.

