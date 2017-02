Kluge Uhr fürs Familienglück

Einmal pro Stunde redet die Smartwatch ihrem Träger ins Gewissen. Per Vibrationsalarm erinnert die Uhr Eltern daran, dass sie in dieser Woche noch eine Menge Zeit mit ihren Kindern verbringen müssen, bevor sie ihr Ziel erreichen. Ein japanisches Unternehmen hat diese Smartwatch hergestellt. Die Uhr misst, wieviel Zeit ein Elternteil in weniger als 30 Metern Abstand zu einem Kind verbringt, das ein mit einem Sender ausgestattetes Armband trägt.

Familie kann Ziel definieren

Statt Vorwürfe zu machen, wenn Vater oder Mutter zu wenig Zeit mit der Familie verbringen, erstellt die Smartwatch einfach eine ganz sachliche Analyse. Ein Blinken in verschiedenen Farben zeigt dem Träger auf einen Blick, wie viel Prozent des selbst gesetzten Wochenziels an Familienzeit bereits erreicht sind. Je näher die Familie ihrem Ziel kommt, desto heller werden die Farben, in denen die Uhr den Zwischenstand vermeldet.

Hat die Familie ihr vorab eigenhändig in die Uhr einprogrammiertes Wochenziel an gemeinsam verbrachter Zeit erreicht, belohnt die Smartwatch sie mit einem Blinken in allen Farben des Regenbogens. Ob die gemeinsam verbrachte Zeit allerdings von allen Beteiligten genossen wurde oder ob die Familienzeit lediglich mit Streit gefüllt wurde, kann die intelligente Uhr natürlich nicht unterscheiden.

Keine Beschwerden über Streitgespräche

Aber vielleicht erzeugen die stündlichen Berichte zwischen 8 Uhr morgen und 9 Uhr abends bereits für so viel schlechtes Gewissen bei den Eltern, dass sie einem Streit mit den Sprösslingen aus dem Weg gehen. Jedenfalls hat sich bislang keiner der Probanden, die die Smartwatch testen durften, beschwert, für Streitgespräche mit einem Ziel-erreicht-Regenbogen-Blinken belohnt worden zu sein.

Insgesamt neun Familien haben die sogenannte Tottori West Family Time Watch kürzlich während eines Kurzaufenthalts in der westjapanischen Präfektur getestet.

Mehr Familienleben auf dem Land

Die Präfekturverwaltung von Tottori hatte den Tokioter Hersteller Veldt mit der Entwicklung dieser Smartwatch für ein Projekt beauftragt, mit dem Grossstädtern das Umsiedeln in die unter Bevölkerungsschwund leidende ländliche Region schmackhaft gemacht werden soll.

Zuvor hatten die Präfekturbeamten Umfragen unter Familien in Tokio und im Westen Tottoris durchgeführt. Demnach haben in Tottori wesentlich mehr Familien das Gefühl, viel Zeit füreinander zu haben, als in der hektischen Millionenmetropole.

Familien, die darüber nachdenken, nach Tottori umzusiedeln, sollten während eines von der Präfektur organisierten Kurzaufenthalts mit Hilfe der Smartwatch sichtbar vor Augen geführt bekommen, wieviel Zeit ihnen in Tottori für die Familie bleibt, erklärt die Präfektur das Ziel der Aktion.

Ob die neue Smartwatch mit Familienzeitmesser auch kommerziell vermarktet werden soll, hat der Hersteller noch nicht bekanntgegeben. Nebenbei verfügt die Smartwatch übrigens auch über die üblichen Funktionen wie E-Mail- und SMS-Weiterleitung oder Aktivitätsmesser. (Berner Zeitung)