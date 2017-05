«Das habe ich in 26 Jahren noch nie erlebt»

Ab 20 Uhr ging gar nichts mehr: Die Trams standen in der ganzen Stadt Zürich still. «Beim Fahren gab es einen kurzen Unterbruch, dann sind alle Ampeln ausgestiegen», schildert ein Tramchauffeur einem «Blick»-Journalisten. «So etwas habe ich in 26 Jahren noch nie erlebt.»

Stromausfall bei den @vbz_zueri_linie Wagenführer Röbi Schöpfer hätte jetzt eigentlich Feierabend... pic.twitter.com/wNVfRuAxbj — Cyrill Pinto (@cyrill_pinto) 13. Mai 2017

Auch Leserreporter Patrice Terreni spricht von einem «speziellen Bild», als er in Oerlikon angekommen ist. «Ein 14er ist mitten auf einer Kreuzung zum Stillstand gekommen. Alle anderen Trams standen an einer Haltestelle.»

Mehrere Stromausfälle in der Vergangenheit

Grund für die Störung war ein Blitzeinschlag. Es war nicht der erste grössere Stromausfall in Zürich. Bereits letzten Oktober legten zwei Stromausfälle kurzzeitig Teil der Limmatstadt lahm. Stillstände gab es zum Beispiel auch Ende April 2016, als unter anderem die Bahnhofstrasse lahmgelegt wurde.

Auch Anfang September kam es zu Stromunterbrüchen, weil ein Transformator und am Tag danach auch noch der eingesetzte Ersatz-Transformator ausfielen. (woz/SDA)