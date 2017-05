Unfall auf der A 51 führte zu 20 Kilometer Stau

Auf der Autobahn A 1 bei Wallisellen ZH ist in der Nacht auf Montag ein Sattelschlepper verunglückt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Der Rückstau im betroffenen Abschnitt war bisweilen über 20 Kilometer lang und hatte Auswirkungen auf andere Strassenabschnitte.

Stefan Oberlin, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, sagte auf Anfrage von Bernerzeitung.ch/Newsnet, der Unfall habe sich kurz nach 2 Uhr ereignet. Das Zugfahrzeug sei um etwa 5.30 Uhr abgeschleppt worden. Die Bergung des Auflegers gestalte sich dagegen schwieriger. «Es gibt ein ganzes Trümmerfeld.»

Chauffeur wurde verletzt

Der 32-jährige Chauffeur war auf der Autobahn A 1 in Richtung Bern unterwegs. Nach der Rampe Zürich-Bülach fuhr er aus noch ungeklärten Gründen in einen Betonpfeiler, wie die Zürcher Kantonspolizei am Montag mitteilte. Der Mann wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Durch den Aufprall entstand ein Trümmerfeld auf einer Länge von über hundert Metern. Die Bergung des Zugfahrzeugs, des Aufliegers und eines Containers dauerte bis gegen acht Uhr. Zudem musste die Strasse gereinigt werden. Die mehrstündige Sperrung der Strasse hatte riesige Auswirkungen auf den Verkehr in der ganzen Region.

Stau bis nach Oberwinterthur