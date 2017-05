Nach Störung in Schlieren brauchen SBB-Pendler Geduld

Bei der Einfahrt in den Bahnhof Schlieren beschädigte ein Zug eine Fahrleitung. Nach einem Totalunterbruch hat die SBB den Bahnbetrieb teilweise wieder aufgenommen. Der Bahnverkehr Zürich-Aarau-Olten-Bern/Basel wird laut SBB bis am Abend eingeschränkt sein.

Vor allem Pendlern könnte am Mittwoch ein langer Heimweg bevorstehen. Die Fahrleitungsstörung in Schlieren ist folgenschwer. Das Limmattal ist ein wichtiger Korridor in der Ost-West-Verbindung mit dem Zug.

Ein Gleis ist wieder offen

Seit 16.30 Uhr ist ein Teilbetrieb möglich und einzelne Züge fahren wieder. Ein Gleis ist wieder geöffnet. Trotzdem kommt es weiterhin zu Einschränkungen und Ausfällen. So fallen folgende Fernverkehrszüge zwischen Zürich und Olten aus: ICN St.Gallen- Lausanne, ICN Zürich-Biel-Genève-Aéroport, IR Zürich-Olten-Burgdorf-Bern.

Der Intercity zwischen Zürich und Bern fährt, er hält jedoch ausnahmsweise in Olten. Der Interregio zwischen Zürich Flughafen und Basel wird über Regensdorf und Baden umgeleitet. Die S12 verkehrt planmässig.

Fahrleitung heruntergerissen

Wie die SBB mitteilt, wurde bei der Einfahrt eines Zuges in den Bahnhof Schlieren der Stromabnehmer des Zugs und die Fahrleitung stark beschädigt. Die Fahrleitung fiel herunter und blieb auf einem anderen Zug liegen.

Daraufhin musste die SBB alle vier Hauptgleise im Bahnhof Schlieren sperren, was den Ausfall einer Vielzahl von Verbindungen erklärt. Für die Reisenden bestand keine unmittelbare Gefahr. Die betroffenen Züge wurden zwischenzeitlich evakuiert. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Die Reparaturarbeiten sind laut SBB-Mediensprecher Reto Schärli zeitaufwändig. Er sagt: «Wir bedauern die Unannehmlichkeiten der Reisen und bitten um Entschuldigung.» Die Einschränkungen werden voraussichtlich bis zum Abend andauern.

«Das können aufwendige Arbeiten sein»

«Die Fahrleitung muss repariert werden, das können aufwendige Arbeiten sein, wir müssen uns auf einen längeren Unterbruch einstellen», sagte Reto Schärli, Mediensprecher der SBB, zu «20 Minuten» kurz nach der Störung.

