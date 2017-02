Scharfe Kritik am Obergericht

Ungewöhnlich scharfe Worte waren am Mittwoch am Bundesgericht zu hören. Ungewöhnlich deshalb, weil sie an die Kollegen am Zürcher Obergericht gerichtet waren. Da habe die eine Berufsgruppe, die Richter, die andere Berufsgruppe, die Medienschaffenden, «recht eigentlich sabotiert». Von einem «Affront» war die Rede, von «widersprüchlichem Verhalten» des Gerichts. Und einer der Bundesrichter stellte gar die Frage in den Raum, «ob hinter dem Verhalten des Obergerichts nicht böser Wille steckt».

Was war geschehen? Das Obergericht verhandelte im Oktober letzten Jahres gegen eine Frau und deren Liebhaber, die geplant hatten, den Ehemann der Frau zu töten. Dieser überlebte den Mordanschlag mit Glück. Das Bezirksgericht Pfäffikon verurteilte die Frau und ihren Liebhaber im Februar 2015 wegen versuchter Tötung zu Freiheitsstrafe von elf und achteinhalb Jahren. Auf Antrag des Ehemanns und der beiden Kinder des Ehepaars waren die Öffentlichkeit und die akkreditierten Medienvertreter sowohl von der Verhandlung wie auch von der Urteilseröffnung ausgeschlossen worden.

Retraumatisierung verhindern

Auch vor der Berufungsverhandlung vor Obergericht stellten Vater und Kinder die gleichen Anträge. Zudem wurde verlangt, dass die Öffentlichkeit über das Verfahren und das Urteil überhaupt nicht informiert werde. Das Obergericht schloss die Öffentlichkeit samt Medien erneut aus. Ob die Öffentlichkeit informiert werde, werde erst nach der Berufungsverhandlung entschieden. In der Folge – möglicherweise auch unter dem Eindruck der inzwischen eingereichten Beschwerde beim Bundesgericht – teilte das Obergericht dann per anonymisiertem Communiqué mit, es habe die Beschuldigten wegen versuchten Mordes verurteilt und die Strafen auf dreizehn und sechszehn Jahren erhöht.

Den totalen Ausschluss auch der akkreditierten Medienvertreter hielt das Obergericht für unumgänglich. Denn es müsse verhindert werden, dass der Vater und vor allem die beiden Kinder im Teenageralter durch die Berichterstattung retraumatisiert und unkontrolliert mit Verfahrensdetails konfrontiert würden. Selbst wenn die Berichterstattung anonymisiert erfolge, könne diese Gefahr nicht gebannt werden. Gegen den kompletten Ausschluss beschwerten sich vier akkreditierte Gerichtsberichterstatter von NZZ, Tages-Anzeiger, der Nachrichtenagentur SDA und des SRF-Regionaljournals Zürich-Schaffhausen beim Bundesgericht. Der Ausschluss verstosse nicht nur gegen den verfassungsmässigen Grundsatz der Justizöffentlichkeit. Er verletze auch die durch die Bundesverfassung garantierte Informations- und Medienfreiheit. Der schwere Grundrechtseingriff sei nicht verhältnismässig.

Rolle der Medien unentbehrlich

In einer öffentlichen Sitzung hat das Bundesgericht die Beschwerde am Mittwoch einstimmig gutgeheissen und förmlich festgestellt, dass das Obergericht den Grundsatz der Justizöffentlichkeit sowie die Informations- und Medienfreiheit verletzt hat. Weil der Ausschluss aber nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, wird das Obergericht im Sinne einer Wiedergutmachung verpflichtet, den Medienschaffenden das schriftlich begründete Strafurteil auszuhändigen.

Laut dem Bundesgericht, das seit Jahren im Sinne einer transparenten Strafjustiz urteilt, sieht die Strafprozessordnung den Ausschluss der Öffentlichkeit von der Gerichtsverhandlung vor. Der Ausschluss von akkreditierten Medienschaffenden von einem Strafprozess sei aber «nur sehr beschränkt zulässig». Denn in einem demokratischen Rechtsstaat spielten die Medien «eine unentbehrliche Rolle bei der Information der Öffentlichkeit und beim Vermitteln der Funktionsweise der Justiz». Eine Einschränkung der Justizöffentlichkeit könne sich «nur in seltenen Situationen» rechtfertigen. «In der Regel darf aber ein Ausschluss nicht unmittelbar für die ganze Verhandlung angeordnet werden.» Und der vollständige Ausschluss, also die eigentliche Geheimhaltung eines Strafprozesses, sei «rechtlich nie zulässig», machten die Richter klar.

Ausschluss unverhältnismässig

Laut dem Bundesgericht war der Ausschluss der Medienschaffenden aus der Verhandlung unverhältnismässig. Dies gelte noch viel mehr für den Ausschluss aus der Urteilseröffnung. Gerade weil bereits der erste Prozess vor dem Bezirksgericht Pfäffikon unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, habe an einer öffentlichen Urteilsverkündung «ein gesteigertes öffentliches Interesse an der Kenntnisnahme und am Verständnis des gefällten Entscheides» bestanden. Dies hätte die Anwesenheit der Medien erfordert.

Das Bundesgericht rügte das Obergericht auch für sein «widersprüchliches Verhalten». Wenn es den Ausschluss der Medien damit begründe, dass selbst eine anonymisierte Berichterstattung die Gefahr einer Retraumatisierung beinhalte, aber selber eine anonymisierte Medienmitteilung von eineinhalb Seite verfasse, dann «konterkariert es selber das angestrebte Ziel».

Verfügung nicht aktiv mitgeteilt

Auf Unverständnis stiess bei den Bundesrichtern der Umstand, dass die Ausschlussverfügungen bereits im November 2015 und Februar 2016 erlassen, den Gerichtsberichterstattern aber nicht mitgeteilt wurden. Da sie erst relativ kurz vor der Verhandlung davon zufällig erfuhren, sei es ihnen verunmöglicht worden, sich rechtzeitig dagegen zu wehren. Dieses Verhalten sei «unschön, unkorrekt, ein eigentlicher Affront. Man kann sich schon fragen, ob hinter dem Verhalten des Obergerichts nicht höser Wille steckt.»

Kein Novum

Es ist nicht das erste Mal, dass die Zürcher Gerichte die Medien versuchen zurück zu binden. So hatte ein Einzelrichter im öffentlichen Strafprozess gegen den Kristallnacht-Twitterer den Gerichtsberichterstattern unter Androhung einer Busse verboten, Namen, Alter, die Adresse des Internetblogs und weitere Angaben zu publizieren.

Zwei der betroffenen Journalisten zogen den Fall bis vor das Bundesgericht und erhielten Recht. Die Lausanner Richter entschieden, bei öffentlichen Verhandlungen fehele es an einer gesetzlichen Grundlage für die Erteilung von Auflagen.

In einem anderen Fall vor dem Zürcher Bezirksgericht war den Gerichtsberichterstattern verboten worden, über einen Topmanager, der Prostituierte sexuell genötigt hatte, so zu berichten, dass eine Identifizierung möglich ist. Die Verbote des Gerichts gingen weiter, als es der Topmanager selber für nötig hielt. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)