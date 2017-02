Bus kollidiert mit Fussgängerin in Zürich

In der Birmensdorferstrasse in Zürich hat sich am späten Nachmittag ein Unfall ereignet. Ein Bus kollidierte mit einer Fussgängerin, wie die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda mitteilten. Die Frau erlitt dabei noch unbekannte Verletzungen.

Die Frau sei hinter einem Tram hervorgekommen und dann mit dem Bus zusammengestossen, wie die Stadtpolizei Zürich auf Anfrage mitteilt. Ausser der Passantin sei beim Unfall niemand verletzt worden.

Die Strecke zwischen dem Bahnhof Wiedikon und Triemli musste deshalb für die Tramlinien 9 und 14 in beide Richtungen gesperrt werden. Die VBZ hat Ersatzbusse eingesetzt. (sep/sda)