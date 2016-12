Hilfe aus dem Netz

Eigentlich glaubte Silja Greber nicht ­daran, dass das klappen kann: Seelsorge per Internet. Die Psychiaterin und Ordensschwester hat sich eines Besseren belehren lassen. Seit acht Jahren arbeitet sie bei der Internetseelsorge, und sie ist überzeugt, dass dadurch Menschen erreicht werden, die sich sonst schwer damit tun, irgendwo um Hilfe zu bitten, wenn sie in Not sind. Die Internetseelsorge spricht vor allem jüngere Menschen an. Über tausend Personen haben im letzten Jahr Seelsorge.net benutzt, rund 3500 Beratungsmails wurden von dem etwa 20-köpfigen Beratungsteam verschickt.

Lösen Ereignisse wie der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt oder die Festtage allgemein eine Flut von ­Anfragen aus? «Im Dezember gab es tatsächlich viel mehr Anfragen als sonst», sagt Silja Greber. Doch werde dabei ­selten auf aktuelle Ereignisse Bezug ­genommen: «Meine User leiden oft an schweren Depressionen. Da sind sie so abgekapselt, dass äussere Ereignisse gar nicht erst bis zu ihnen vordringen.» Sie betreut derzeit neun User regelmässig, das funktioniert so: Sie liest zwei- bis dreimal pro Tag die Mails und gibt einmal pro Tag Antwort. «Ich chatte nicht mit meinen Usern», sagt sie. «Meine Antworten bestehen meist aus Fragen und erfordern etwas Zeit für die User, um darüber nachzudenken.» Zum Beispiel die Frau, die von ihrem Mann total ignoriert wird. Die Rückfrage: Wann hat denn das angefangen? Was könnte dieses Verstummen ausgelöst haben? Wäre es eine Möglichkeit, ihm einen Brief zu schreiben und aufs Kopfkissen zu legen?

Mehr Suizidankündigungen

Die Anfragen kommen jeweils per Formular auf der Website an zwei Mail­master, die sie an jene Person aus dem Beratungsteam weitergeben, die ihnen speziell geeignet scheint. Im Team sitzen ausschliesslich gut ausgebildete Seelsorgerinnen und Seelsorger, darunter auch Pfarrerinnen und Pfarrer, nebst psy­chologisch Ausgebildeten. Silja Greber erhält, wohl auch aufgrund ihrer Ausbildung, häufig Mails von Menschen zugeteilt, die sich das Leben nehmen wollen. «Das hat stark zugenommen in letzter Zeit», sagt die pensionierte Psychiaterin. «Vor acht Jahren kamen Suizid­ankündigungen selten vor, heute, muss ich sagen, oft.» Da war zum Beispiel dieser Mann, der ihr mitteilt, er werde sich am Abend töten, sie könne gar nichts dagegen tun. Was kann sie dagegen tun? In ihrer Praxis habe sie an der Gestik oder am Gesichtsausdruck erkennen können, wie ernst es wirklich war. «Und wenn es nicht mehr anders ging, konnte ich die Person zu ihrem Schutz zwangseinweisen.» All das fehlt im Internet. «Das macht es schwierig, aber nicht ­unmöglich.» In solchen Fällen versucht sie, mit dem Hilfesuchenden zu vereinbaren, dass er sich nichts antut, bevor er sich wieder bei ihr gemeldet hat. Oftmals ist das der Anfang eines Kontakts, der über Monate hinweg andauert. «Ich habe erfahren, dass man sich auch auf diesem Weg sehr nahe kommen kann.»

Plötzliche Funkstille

Für sie schwierig ist, dass sie oft nicht weiss, wie solche Situationen sich weiterentwickelt haben. «Ich frage mich dann, ob ich wirklich die richtige Hilfe angeboten habe, ob ich etwas besser hätte machen können.» Oftmals verabschieden sich User auch dann, wenn es darum ginge, konkrete Massnahmen umzusetzen. Und was sie manchmal verletzt, sind die User, die ihr ein verzweifeltes Mail schreiben und dann auf ihre Antwort hin nicht mehr reagieren. «Das kommt bei sehr jungen Menschen in letzter Zeit immer öfter vor – da fühle ich mich ein bisschen verschaukelt.»

Die Internetseelsorge wird von der reformierten und der katholischen Kirche getragen, die Beratungen sind kostenlos, das Beraterteam arbeitet ehrenamtlich. Sie wurde vor zwanzig Jahren gegründet, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte, und hat seither rund 18'000 Menschen unterstützt. «Wir sind zwar ein Angebot der Kirche, aber wir missionieren nicht, und wir predigen nicht», sagt Silja Greber. Allerdings stellt sie fest, dass gerade viele junge Menschen – neben professioneller Hilfe – auch spirituelle Antworten suchen.

Oder dann kommt ein Mail eines ­enttäuschten Gläubigen, er habe immer wieder zu Gott gebetet, doch der helfe ihm einfach nicht. Der solle sich zum Teufel scheren. Silja Greber lässt sich von solchen Mails nicht aus der Fassung bringen. «Er ist da, unsichtbar, aber gleich neben dir», schreibt sie zurück. Und die schönste Antwort, die sie von einer Userin viele Mails später bekam, war: «Er ist tatsächlich da.»

