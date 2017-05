Stromausfall legt Stadt Zürich lahm

Am Samstagabend kurz vor 20 Uhr ist es in der Stadt Zürich zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen war das gesamte Stadtgebiet. Das Tramnetz ist zur Zeit eingestellt. Diverse Buslinien verkehren in unregelmässigen Zeitabständen.

Auf Bildern in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie dutzende Trams etwa rund ums Bellevue stillstehen.

Blitzeinschlag in Fällanden

Die Zürcher Verkehrsbetriebe empfehlen ihren Kunden, nach Möglichkeit S-Bahnen zu benutzen. Es müsse aber mit erheblich verlängerten Reisezeiten gerechnet werden.

Die Störung ist in der Hochspannungsleitung im Unterwerk Fällanden aufgetreten, wie das Zürcher Elektrizitätswerk EWZ meldete. Als Grund nannte es die Witterung. Über Zürich zog am Samstagabend ein Gewitter. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt auf Anfrage von Bernerzeitung.ch/Newsnet, dass es sich um einen Blitzeinschlag gehandelt hat.

Bahnnetz nicht betroffen

Laut Leserreportern ist im Hauptbahnhof der Strom ausgefallen. «Die Züge sind vom Ausfall nicht betroffen», sagt SBB-Mediensprecherin Rahel Meile. Im Bahnhof Stadelhofen seien einige Läden im Dunkeln. Die übrigen hätten wohl aber Notstromanlagen.

