10 saisonale Backofengerichte

Geben Sie Olivenöl in eine Pfanne. Dünsten Sie die Schalotte, den Sellerie und die Rüebli an. Geben Sie die Zucchetti, die Aubergine und die Peperoni dazu. Dünsten Sie das Gemüse einige Minuten langsam an. Giessen Sie etwas Weisswein darüber und geben Sie etwas Gemüsebouillon bei. Einköcheln und dann die Pelati darüber geben, mit der Gabel zerkleinern und etwa 10 Minuten köcheln, Basilikum beigeben. In der Zwischenzeit mischen den Ricotta mit der Zitronenschale, etwas Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Nun geben Sie etwas von der Sauce in eine ausgeölte Backform und verteilen etwas Gemüsesauce auf den Boden. Legen Sie eine Lage Nudeln darüber und bestreichen Sie diese mit etwas Ricotta. Darauf kommen Gemüsesauce, Parmesan und wieder Nudeln. Wiederholen Sie das Ganze bis die Lasagne fertig ist. Am Schluss kommen eine Schicht Ricotta, dann Parmesan und einige Butterflöckli. Im 200 Grad heissen Backofen etwa 40 Minuten backen und servieren.