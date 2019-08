10 Tipps für gelungene Einladungen

Und so gehts:

Schneiden Sie Gemüse wie Randen, Rüebli oder Süsskartoffeln in feinste Scheiben. Am besten machen Sie das mit einer Gemüseraffel, entweder von Hand oder per Einsatz in der Küchenmaschine. Natürlich schälen Sie das Gemüse vorher. Trocknen Sie die Scheiben sehr gut mit einem Küchenpapier oder Küchentuch. Dann mischen Sie die Chips mit Olivenöl und etwas Salz. Wer mag kann auch Thymian, gehackten Rosmarin oder andere Gewürze wie Pfeffer, Kurkuma oder Paprika beigeben. Ich finde aber: je einfacher umso besser! Dann verteilen Sie die Chips auf einem mit Backpapier belegten Backblech und rösten sie etwa eineinhalb Stunden im 150 Grad heissen Backofen. Wenden Sie sie in der Halbzeit.

Tipp: Machen Sie die Chips am besten am Abend vorher. Die knusprigen Chips halten sich ein paar Tage, zum Beispiel in einer Guetslidose.