Anleitung zum Glücklichsein

Gegensätzlicher könnten der Optimist – vom lateinischen «optimum» für das Beste – und der Pessimist – vom lateinischen «pessimus», dem Superlativ zu «malus» für schlimm oder schlecht – in ihrer Haltung nicht sein. Doch es gibt auch Menschen, die beides sind, mal gelassener, mal besorgter. Je nach Situation heissen sie den Regen dann willkommen oder empfinden ihn geradezu als Beleidigung, weil er ihre Ferien einfach so ins Wasser fallen lässt.

Auf den Regen folgt die Sonne, vielleicht nicht sofort, aber bald. So ist die Natur. So ist – vereinfacht gesagt – auch das Leben. Auf ein Tief folgt ein Hoch und umgekehrt. Auf diesen Lauf der Dinge sollte der Mensch vertrauen – und dadurch Zuversicht gewinnen. Stattdessen aber macht er sich oft unnötig viele Sorgen, weil er nicht an das Hoch nach dem Tief glaubt, weil er in der tristen Gegenwart wie gefangen ist. Mit dem Resultat, dass er am Ende an sich und der Welt zu zweifeln beginnt.

Das müsste nicht sein, sind Psychologen und Philosophen überzeugt. Denn dem Pessimismus lässt sich etwas entgegensetzen. Niemand ist ihm hoffnungslos ausgeliefert.

Gerade wenn ein neues Jahr anbricht, lohnt es sich, etwas für die eigene Zuversicht zu tun. Mehr Optimismus in sein wolkenverhangenes Leben zu lassen. Denn die Agenda ist noch leer, vieles ist möglich, manches soll sich verbessern und zum Guten wandeln. Der Zeitpunkt wäre also ideal, um sich gute Vorsätze zu machen. Sich beispielsweise vorzunehmen, mehr Zeit für das einzusetzen, was einem guttut und einen stärkt. Um mit Elan die Dinge anzugehen, die einem wichtig sind. Und dabei darauf zu hoffen, ja darauf zu bauen, dass das, was man tut, gelingen wird. Doch wie soll man das anstellen, wenn man sich mit seinem Zögern und Zaudern selbst im Wege steht?

«Die Übungen der Weisen helfen, eine Grundstimmung heiterer Gelassenheit zu erzeugen»: Albert Kitzler, Philosoph. Foto: ZVG

«Der Mensch nimmt das Leben grundsätzlich zu ernst», sagt der deutsche Philosoph Albert Kitzler. Der 64-Jährige berät in seiner Schule «Mass und Mitte» in Berlin Menschen, die voller Sorge in die Zukunft blicken. Wer sorgenvoll ist, so Kitzler, wird unruhig, fühlt sich gehetzt und blockiert. Zudem stellt sich der Bekümmerte Fragen wie: Macht das, was ich tue, in dieser Form noch Sinn? Womit kann ich den Pessimismus, der zunehmend von mir Besitz ergreift, erträglicher machen? Und wodurch gewinnt mein Leben wieder an Schwung?

Mit diesen Herausforderungen beschäftigen sich seit der Antike auch die Philosophen. Jahrhundertelang befassten sie sich mit dem Sinn und Unsinn unserer Existenz. Oft taten sie nichts anderes, als mit Hilfe von Meditation, also der Versenkung in ein Thema, oder mittels Gesprächen der Frage nachzugehen, wie der Mensch es schaffen kann, allen Rückschlägen zum Trotz den Mut nicht zu verlieren.