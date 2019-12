Das Leid wächst mit

Doch Milla ist anders als die Kinder rundherum. Milla hat Schwierigkeiten, sich einfachste Abläufe zu merken, sie kann sich schwer konzentrieren, und oft wird ihr alles zu viel. Dann bekommt sie Wutanfälle, bei denen sie sich auch selbst verletzt. Immer wieder eckt sie an oder gerät in Konflikte, weil ihre emotionale Reife nicht ihrem Alter entspricht. Milla wird wahrscheinlich nie selbständig leben können, sie wird bei den alltäglichsten Dingen Hilfe brauchen, selbst beim Zähneputzen. Milla hat das Fetale Alkoholsyndrom (FAS), eine Hirnschädigung, die man bekommt, wenn die Mutter während der Schwangerschaft getrunken hat.

Auf dem Formular kreuzte sie an, dass sie kein Kind mit Behinderung will.

Millas Pflegemutter sitzt mit den anderen Eltern am Rand des Zirkuszelts und guckt ihrer Tochter zu. Sie soll Laura heissen, denn sie will nicht, dass ihre Identität bekannt wird. In dem bürgerlichen Stadtteil, in dem sie lebt, weiss kaum jemand etwas von Millas Krankheit, und Laura will Milla schützen. Sie will aber erzählen, wie es ist, ein alkoholgeschädigtes Kind grosszuziehen. Einerseits mit einer Behinderung zu leben, die sehr häufig ist. Andererseits ist es eine Behinderung, die immer noch selten erkannt wird und der die Gesellschaft noch seltener gewachsen ist.

Laura ist in der Kreativbranche tätig und arbeitet von Projekt zu Projekt. Mit Mitte dreissig trennte sie sich von ihrem Freund, wusste jedoch, dass sie in ihrem Leben gerne «eine Kinderseele begleiten» würde. Es musste kein eigenes Kind sein, Laura bewarb sich bei den Behörden als Pflegemutter. Auf dem Formular kreuzte sie an, dass sie kein Kind mit Behinderung wolle. Als Alleinerziehende habe sie sich das nicht zugetraut, sagt Laura, «ich bin ja keine Sonderpädagogin und muss voll arbeiten». Der Bedarf an Pflegeeltern ist riesig, bald bekam Laura den Anruf: Man habe ein kleines Mädchen für sie.

Milla war 16 Monate alt, als sie zu Laura kam. Erst sei «alles easy» gewesen, sagt Laura. Milla war unkompliziert, hatte keine Bindungsängste, die Eingewöhnung in die Kita ging schnell. Wenn sie sich mal auffällig verhielt, schob Laura es auf die Vorgeschichte. Die Behörden hatten das schwer vernachlässigte Kind der leiblichen Mutter weggenommen, monatelang war Milla in einer Kriseneinrichtung untergebracht.

Das Gehirn eines Menschen mit dem Fetalen Alkoholsyndrom wirkt, als wäre es grossflächig entflammt.

Das erste Anzeichen, dass etwas nicht stimmte, war Millas Verhalten am Spielplatz. Sie ging zu Fremden und setzte sich ihnen auf den Schoss, «sie wäre wahrscheinlich mit jedem sofort mitgegangen». Wenn Laura das Mädchen aufforderte, etwas zu tun oder damit aufzuhören, passierte nichts, «ich sagte es ein Mal, dann zwei Mal, dann streng, aber es war, als hätte sie es von einem Moment auf den anderen vergessen». Dazu kamen Millas ständige Unruhe sowie panische Reaktionen auf Planänderungen, und Milla machte viele Dinge nicht, die andere Kinder in einem bestimmten Alter machten, Rollenspiele, Sachen nach der richtigen Reihenfolge sortieren.