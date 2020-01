In der Wetterküche

Wenig hilfreich, aber nicht minder populär war der hundertjährige Kalender. Der Abt Mauritius Knauer aus Würzburg führte Mitte des 17. Jahrhunderts während sieben Jahren ein Wettertagebuch, in der Annahme, dass sich der Wetterablauf in späteren Jahren genau so wiederholen würde. Christoph Hellwig, ein geschäftstüchtiger Arzt aus Erfurt, fand die vom Abt aufgezeichneten sieben Jahre zu kurz und fabulierte gleich einen Kalender für hundert Jahre zusammen, den er 1700 herausbrachte. Die Bauern, die ihre Feldarbeiten nach diesem hundertjährigen Kalender und nicht nach den Wetterzeichen am Himmel ausrichteten, erlitten nicht selten grosse Schäden.

Fünf Arbeitsschichten pro Tag

Dass heute möglichst niemand Schaden nimmt durch überraschende Wetterumstürze, dafür sorgen unter anderen Thomas Bucheli und sein 15-köpfiges Team. «Wir arbeiten in fünf Schichten von drei Uhr morgens bis abends um zehn», sagt der Leiter von SRF «Meteo». Das Team macht nebst der Hauptausgabe um 19.55 Uhr drei weitere TV-Sendungen, bedient sechs Radiostationen und gibt Wetterinterviews für sämtliche Regionaljournale von Radio SRF 1. Damit nicht genug: Die «Meteo»-Leute sind aktiv im Internet, haben Auftritte auf Facebook, Instagram und Twitter und betreuen eine Wetter-App. «Parallel dazu sind wir beschäftigt mit der Analyse und Interpretation der Wettermodelle», sagt Thomas Bucheli. Wettermodelle sind komplexe Computerprogramme, mit Billionen von Rechenschritten, die das zukünftige Wetter berechnen.

«Wir können alles abrufen, was irgendwie gemessen werden kann.»Thomas Bucheli, Meterologe

Mehrmals am Tag werden an unzähligen Stellen auf der ganzen Erde Messungen zum Zustand der Atmosphäre und Beobachtungen des Wetters gemacht. Meist durch Wettersatelliten, automatische Messstationen auf Gebäuden, im Gebirge oder auf Bojen im Meer. Zudem steigen Wetterballone mit Messgeräten bis 35 Kilometer hinauf in die Stratosphäre. Die Daten von Millionen von Messungen werden um den Globus geschickt, von den Wetterdiensten gesammelt und in die Modelle integriert. Daraus schöpfen Meteorologen die Informationen, um ihre Prognosen zu erstellen.

Am Arbeitsplatz der TV-Meteorologinnen und -Meteorologen in Zürich-Leutschenbach türmen sich acht Bildschirme, auf denen wahlweise Satellitenbilder, Schweizer Karten mit aktuellen Wetterdaten wie Luftdruck, Temperatur, Schneefallgrenze und Windrichtung, der Niederschlagsradar und die verschiedenen Wettermodelle aufgeschaltet werden können. Thomas Buchelis Kollege Jan Eitel ist gerade daran, die Abendsendung vorzubereiten. «Wir können alles abrufen, was irgendwie gemessen werden kann, und auf jeden Bildschirm das einspielen, was man gerade braucht», erklärt Thomas Bucheli. Die Präsentation bereitet jeder Moderator selber vor.

Zeigen die Hochs und Tiefs: Auf der Wetterkarte erkennt man die Kaltfronten (blau) und die Warmfronten (rot). Foto: imago

Die ständig neu ermittelten Daten sind das A und O jeder Prognose. Davon konnten die ersten Wetterkundler nur träumen. Häufig als Einzelkämpfer unterwegs, notierten sie an ihrem Wohnort regelmässig Temperatur und Luftdruck, die sie an ihren Thermometern und Barometern ablesen konnten. «Doch auf einzelne Orte beschränkt, waren die Beobachtungen der Meteorologen nutzlos», schreibt der US-Amerikaner Andrew Blum in seinem aktuellen Buch «Die Wettermacher». Erst 1855, als dank der Telegrafie die Daten der einzelnen Beobachter aus ganz Amerika in einer Zentrale in Washington zusammenliefen, konnte erstmals ein grossräumiges Bild des Wetters erstellt werden.

Laien erhoben täglich Daten

Im Dezember 1863 nahm auch das schweizerische meteorologische Messnetz seinen Betrieb auf. 88 freiwillige Beobachter notierten unter anderem Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck und beobachteten die Wolken. Die aufgezeichneten Daten schickten sie an die Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt in Zürich, die heutige Meteo Schweiz. Mehr als die Hälfte der Freiwilligen waren Lehrer oder Geistliche. Daneben stellten sich auch Apotheker, Gastwirte, Telegrafisten, Uhrmacher und Bahnhofvorstände in den Dienst der Wetterforschung. Sie mussten an 365 Tagen im Jahr stets um 7 Uhr sowie um 13 und 21 Uhr die Messinstrumente ablesen. Personen, die im gleichen Haushalt lebten, mussten die Stationsinhaber bei Abwesenheit vertreten, schreibt die Historikerin Franziska Hupfer in ihrem eben erschienenen Buch «Das Wetter der Nation».

Wetter ist eine Erfindung der Natur, Unwetter eine Erfindung des Menschen. Alte Wetterstation auf dem Gipfel des Säntis. Foto: Keystone

Im Laufe der Zeit ersetzten automatische Messstationen vielerorts die Helfer aus Fleisch und Blut. Aber noch heute beschäftigt der staatliche Wetterdienst Meteo Schweiz über 200 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von Maschinen nur schwer messbare Grössen wie die Niederschlagsmenge, Schneehöhe, Sichtweite und Wolkentypen an die Zentrale beim Flughafen Zürich melden.

«Ziehen die Wolken dem Wind entgegen, gibt es am anderen Tag Regen» – wie man im Volksmund sagt: Der mit Kunstlicht beleuchtete Pilatus steigt aus dem Hochnebel. Foto: Sylvia Michel

Das Wetter ist lokal für jeden Einzelnen erlebbar, doch erst die grösseren Zusammenhänge machen das Phänomen verständlich und ein Stück weit voraussehbar. Die Atmosphäre besteht aus einem Gemisch aus Gasen und Dämpfen. Im Grunde genommen leben wir am Boden eines Ozeans aus Luft. Diese besteht nicht aus nichts: Allein die Luft eines Zimmers wiegt 50 bis 100 Kilogramm. Die Atmosphäre reicht Dutzende Kilometer in den Himmel hinauf, wobei sich 90 Prozent der Luftmassen in den untersten zehn Kilometern, in der sogenannten Troposphäre, befinden. Und da spielt sich das Wetter ab.

Die Erddrehung löst Westwind aus

Der Motor der Wettermaschine ist die Sonne, welche die Erde erwärmt. Entscheidend ist, dass sie das ungleichmässig tut. Die Kontinente – und mit ihnen die darüberliegende Luft – erwärmen sich stärker als die Meere. Ebenso erwärmt sich die Region um den Äquator herum viel stärker als die Gegend um den Nord- und den Südpol. Warme Luft steigt auf, und als Folge davon ändert sich auch der Luftdruck. «Die Atmosphäre versucht ständig, das energetische Gleichgewicht wiederherzustellen», sagt Thomas Bucheli. Luftmassen fliessen vom Äquator Richtung Pole und umgekehrt. Die Luftmassen, die sich bewegen, nehmen wir als Wind wahr. Über dem Meer nimmt die Luft Feuchtigkeit auf und damit Energie. Auf ihrem Weg vom Äquator Richtung Nordpol werden die Luftmassen durch die Erddrehung in ihrer Richtung abgelenkt. Deshalb erreichen sie Europa meistens von Westen her. Und daher haben wir in der Schweiz häufig Westwindwetter.

Die Chance, dass das prognostizierte Wetter eintrifft, ist in den letzten Jahren massiv gestiegen.

Eine Wetterprognose für unser Land zu erstellen, ist nicht einfach. Denn die kleine Schweiz ist unglaublich vielgestaltig, die Topografie ändert auf kleinstem Raum von Bergen zu Seen, zu Hügeln, zu Tälern, zum Flachland. «Eine übergeordnete Wetterlage äussert sich hier so, dort so und an einem dritten Ort wieder anders», sagt Thomas Bucheli. Er hatte vor Jahren die Möglichkeit, in Holland zu arbeiten. Dort war die Wettervorhersage einfach: «Kam eine Regenzelle vom Meer her, legte man einen Massstab auf die Landkarte und sagte: Um halb eins ist der Regen da und um halb zwei dort.» Berge jedoch sind Hindernisse, die heranströ-mende Luft dazu zwingen, aufzusteigen. Dabei kühlt sich diese ab, und der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert, bildet Wolken, und es beginnt zu regnen. Nach der Überquerung des Gebirges sinkt die Luft, erwärmt sich und verliert an Feuchtigkeit. Das Phänomen kennen wir als Föhn, der auf der Alpensüdseite für viele Niederschläge sorgt und im Norden als trockener Wind über das Land fegt.