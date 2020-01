Neun Dinge, die die Welt (nicht) braucht

Das intelligente Paket



Batterie reicht für 1000 Zusendungen: Smarte Versandbox. Foto: Hersteller

Seit der US-Online-Händler Amazon seinen Siegeszug angetreten hat, erstickt die Welt im Karton- und Plastikmüll. Doch das ist nicht das einzige Problem der Bestelleritis: Viele Pakete kommen beschädigt, andere gar nicht an. Das alles will die französische Firma Living Packets ändern. Ihre smarte, vollständig recycelbare Versandbox ist mit einer Innenkamera, einer Waage, einem elektronischen Adressfeld, Tracking-Software sowie Sensoren ausgestattet, die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Erschütterungen messen. Der Weg des Pakets lässt sich lückenlos verfolgen, und weil die Batterie für mindestens 1000 Zustellungen reicht, ist die Nutzung nicht teurer als das Versenden eines Kartons. Erster Eindruck? Oh ja!

Die sprechende Yoga-Matte



Lässt sich mit Alexa verbinden: Sprechende Yogamatte. Foto: Hersteller

Yoga ist bekanntlich eine Lehre, die durch die Kombination aus Leibesübungen und Meditation den Körper stärken und den Geist in neue Bewusstseinshöhen tragen soll. Wer öffentliche Studios oder Reisen nach Fernost nicht mag, kann jetzt auf Yogifi zurückgreifen, die sprechende Yogamatte des, ja wirklich, indischen Anbieters Wellnesys. Sie spielt sphärische Musik ab, gibt Anweisungen, überprüft mit Hilfe von Sensoren die Haltung und interveniert mit einem gestrengen «incorrect!», wenn die Übung nicht richtig ausgeführt wird. Allzu meditativ ist das Ganze allerdings nicht, die holprig zusammengeschusterten Anweisungen erinnern eher an die automatischen Durchsagen auf deutschen Bahnhöfen. Wem es noch nicht reicht, sich von einem Teppich zutexten zu lassen, kann die Matte zudem mit Alexa verbinden, dem ebenfalls sprechenden künstlichen Haus- und Hof-Assistenten des Online-Händlers Amazon. Erster Eindruck: Oje!

Der schöne Schein



Wer will da noch zurück in die Realität? App als virtueller Ansporn. Foto: Hersteller

Darauf hat die Selfie-Generation gewartet: eine App zur Schöpfung eines Fake-Ichs, die den eigenen Körper mit Hilfe von künstlicher Intelligenz so aussehen lässt, als hätte man 20 bis 30 Prozent an Gewicht verloren und dafür ordentlich Muskeln draufgepackt. Der US-Hersteller Envision Body versteht seine App als virtuellen Ansporn (oder Tritt in den Hintern), ein bisschen gesünder zu leben. Man kann jedoch das künstlich erschaffene Selbstbild auch als Foto oder Video weiterverbreiten und sich und anderen damit vorgaukeln, jemand zu sein, der man gar nicht ist – wer will da noch zurück in die Realität? Schein-Selbst statt Fitnessstudio: Der Zeichentrickfilm Wall-E, in dem Menschen zu lethargischen Nichtsnutzen verkommen sind, war offenbar doch keine Satire, sondern ein Blick in die Zukunft. Oje.

Das Sorglos-Armband



Erspart das oft arg mühselige Lesen der Zutatenliste: Armband zum Einkaufen. Foto: Hersteller

Wer auf seine Ernährung achten will oder aufgrund von Allergien oder Krankheiten muss, hat es künftig leichter: Die britische Tech-Firma DNA Nudge ermittelt per Gentest (das Unternehmen speichert keine Daten) Unverträglichkeiten, der Kunde kann dann beim Einkauf per Armband (oder per Smartphone) den Barcode eines Produkts scannen. Leuchtet das Armband grün, ist alles in Ordnung, rot heisst: lieber bleiben lassen. Das erspart das oft arg mühselige Lesen der Zutatenliste oder das Dechiffrieren von Nahrungsmittelangaben. Wer zudem freiwillig etwa auf Zucker, Salz oder Milchprodukte verzichten oder den Kauf von Süssigkeiten erst nach dem Verbrauch einer bestimmten Anzahl von Kalorien zuzulassen will, kann diese Informationen per App ergänzen. Erster Eindruck: Oh ja!