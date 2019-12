Prost, Chef

Die Strategin



Während sich alle anderen wie ausgehungerte Löwen aufs Buffet stürzen, arbeitet sie an ihrem Schlachtplan. An welchen Tisch wird sich der Abteilungsleiter gleich setzen? Vorn rechts oder vielleicht doch in der Nähe des Ausgangs? Die Strategin ist nicht zur Weihnachtsfeier gekommen, um Spass zu haben. Sie bleibt nüchtern und plant Zug um Zug wie eine Schachspielerin, die ihren Gegner matt setzen will. Heute könnte man schliesslich «ganz nebenbei» mal nachfragen, wie das mit der Gehaltserhöhung aussieht. Oder mit der Geschäftsreise nach Südafrika.

Die Verplante



Obwohl die Feier erst am Mittwoch stattfindet, steht sie schon am Dienstag vor besagtem italienischem Lokal. Als nach zwanzig Minuten immer noch keiner der Kollegen in Sicht ist, schaut sie doch mal in ihren Kalender. Es ist der Moment, in dem sie merkt, dass sie sich nicht nur im Tag, sondern auch im Lokal geirrt hat. Kann ja mal passieren. Schon bei der letzten Weihnachtsfeier lief nicht alles rund. Es gab da diesen kleinen Zwischenfall mit dem Feuerlöscher. Als sie damals aufs Klo gehen wollte, stiess sie aus Versehen eine brennende Kerze um. Der teure Mantel ihres Chefs fing Feuer, konnte nach einer halben Stunde aber wieder gelöscht werden. Alles halb so wild.

Die Feierwütige



Sie ist Anfang 30, arbeitet in der Personalabteilung und ist bei allen beliebt. Was die Kollegen aber nicht wissen: Im Sommer fliegt sie mit ihrer Frauenclique immer nach Palma de Mallorca. Vollgas im Ballermann. Entsprechend gut ist auch ihre Leber trainiert. Ein klarer Vorteil gegenüber den meisten Kollegen. Während viele noch am ersten Champagner nippen, hat die Mallorca-Frau schon drei Gläser intus und am Laptop heimlich eine Playlist mit 87 Schlagerhits erstellt. Als später am Abend dann endlich «Tausendmal berührt, tausendmal ist nix passiert» läuft, stürmt sie die Tanzfläche. Sie wird irgendwann in einem Taxi sitzen und dort auf die Frage, wohin es denn gehen soll, mit «nach Hause» antworten.

Der Fremde



Es gibt immer einen auf der Feier, den irgendwie niemand kennt. Jemanden aus der Informatikabteilung zum Beispiel. Jeder in der Firma hat sicher schon mindestens 15-mal mit ihm telefoniert, weil Outlook sich mal wieder weigert, Mails zu verschicken. Ohne ihn würde es den Laden wahrscheinlich gar nicht mehr geben, aber wie dieser Mensch aussieht, weiss natürlich keiner.

Auf der Weihnachtsfeier hat er einen schweren Stand, weil alle denken, dass er der Neue sein muss, von dem in den vergangenen Tagen immer alle geredet haben. Tatsächlich ist er schon seit drei Jahren an Bord. Wenn er sich dann vorstellt und von seinem Job erzählt, kommt mindestens einmal: «Und du hast Informatik studiert? Interessant.»