«Prüfungsangst macht uns biologisch jünger»

Was hilft langfristig?

Zu begreifen, wie wir uns selber sehen, welche Bedeutung Prüfungen für uns haben. Nur so können wir unser Verhalten verändern. Auch Sport hilft. Gerade beim Klettern lässt sich erzeugen, was einem bei Prüfungsangst passiert: Man stresst den Körper, indem man ihn mit etwas Unüberwindbarem, der Höhe, konfrontiert. Und dann lässt man ihn wieder zur Entspannung kommen, sobald man es geschafft, die Höhe erklommen hat. Wir lernen so, unseren Stress zu regulieren. Yoga ist nützlich, weil wir bewusst atmen. Wer Angst hat, macht das Gegenteil: Er atmet schnell und oberflächlich. Es gibt viele Massnahmen, die man erarbeiten kann. Prüfungsangst ist eigentlich etwas, das man leicht loswird.

Wann ist es schwer?

Wenn es gute Gründe gibt, die Prüfungsangst beizubehalten. In einer der ersten Sitzungen sage ich zu meinen Patienten: Ich gehe davon aus, dass Sie ein hochintelligentes und ökonomisches Wesen sind. Wenn Sie diese Prüfungsangst schon so lange empfinden, dann ziehen Sie wahrscheinlich unbewusst einen Nutzen daraus.

Einen solchen Nutzen streiten wohl alle ab?

Im ersten Moment schon, weil sie unter dieser Angst sehr leiden. Aber dann beginnen sie, über ihre Angst nachzudenken. Manchmal überdeckt die Prüfungsangst etwas viel Grösseres, das weit schmerzhafter wäre.

Zum Beispiel?

Ein Student hat seinen Vater verloren, als er neun war. Er studierte dasselbe wie sein Vater, wollte auch Ingenieur werden. Er war intelligent, aber lernte nicht und bestand keine Prüfung. Zu mir sagte er: Ich bin ein fauler Hund. Helfen Sie mir, dass ich endlich wieder lerne. Nach und nach wurde klar, dass er wenig über seinen Vater wusste. Aber von etwas war er überzeugt: Der Vater hat sich das Leben genommen, weil er ein Loser war. Hätte der junge Mann für die Prüfungen gelernt und sie nicht bestanden, wäre er in seinen eigenen Augen auch ein Loser gewesen – und Loser müssen sterben. Solange er aber nicht lernte, konnte er sein Scheitern damit entschuldigen, halt faul zu sein. Als wir dieser existenziellen Versagensangst auf die Spur kamen, verschwand seine Prüfungsangst.