Welche Erinnerungen machen glücklich?

Eigentlich sollte Wiking entspannt auf seine Vergangenheit zurückblicken können, schliesslich leitet der Däne das Happiness Research Institute in Kopenhagen. Als Glücksforscher erklärt Wiking, der eigentlich Politologie und BWL studiert hat, Städten und Regierungen in Mexiko, Südkorea und anderen Ländern, wie ein gelungenes Leben aussieht. Sein Buch «Hygge», in dem er das dänische Lebensgefühl voll kuschliger Socken und duftender Kerzen populär machte, hat sich weltweit mehr als eine Million Mal verkauft. Kein Wunder also, dass Wiking bald das Positive an seinem Anfall von Midlife-Crisis gesehen hat. «Ich habe mir überlegt, was ich aus der Vergangenheit lernen kann. Welche Erinnerungen machen mich glücklich?» Denn für ihn steht fest: «Menschen, die glückliche Erinnerungen haben, sind insgesamt glücklicher.»

Zurück an die Orte der Kindheit

Das Ergebnis seiner Überlegungen ist sein neues Buch «Die Kunst der guten Erinnerung». Wiking beschäftigt sich darin mit der Frage, wie es gelingt, sich an die glücklichen Momente zu erinnern und wie man sich gezielt Momente schafft, an die man sich gerne erinnern wird. Im Grunde unternimmt er das, was auch Schriftsteller wie Vladimir Nabokov und Marcel Proust vor ihm getan haben, wenn sie aus Fragmenten ihres Lebens eine Erzählung zimmerten.

Für diese Rückbesinnung kehrt er zurück an die Orte seiner Kindheit. Wiking besucht das Haus in der Kleinstadt Haderslev, in dem er aufgewachsen ist, er hofft, dass der Geruch alter Bücher sein Gedächtnis beflügelt, blättert in Fotoalben und befragt mit seinem Institut Tausende Menschen, um den Mechanismus des Erinnerns zu verstehen. Die Erkenntnis aus seinen Recherchen klingt zunächst mal schlicht: «Das Wichtigste ist, aufmerksam zu sein. Wer in einer Situation nicht aufmerksam ist, wird sich daran auch nicht erinnern.» Doch man muss kein Achtsamkeitsseminar besucht haben, um zu wissen, wie schwierig es oft ist, sich ganz auf den Moment zu konzentrieren.

«Wenn man älter wird, muss man gezielt nach neuen Erfahrungen suchen.»Meik Wiking

Wiking stellt an sich selbst fest, wie der Reminiszenzeffekt funktioniert: Da wir besonders aufmerksam sind, wenn wir etwas zum ersten Mal machen, bleiben uns diese Lebenssituationen intensiver in Erinnerung. Im Umkehrschluss heisst das, dass wir uns an immer weniger neue Dinge erinnern, je älter wir werden, denn was früher noch neu und aufregend war, wiederholt sich mit der Zeit immer öfter. «Wenn man älter wird, muss man gezielt nach neuen Erfahrungen suchen», empfiehlt der Autor. «Am besten nach welchen, für die man seine Komfortzone verlassen muss, denn wir erinnern uns besonders gut an Dinge, für die wir uns überwinden mussten.»

Für Wiking heisst das konkret: Obwohl er hohe Geschwindigkeiten nicht mag, lässt er sich im Urlaub von Freunden überreden, mit dem Jetski über die Wellen zu fliegen, statt entspannt ein Buch zu lesen. «Ich fragte mich: Woran wirst du dich in zehn Jahren am ehesten erinnern?» Seine Entscheidung bereut er nicht, auch wenn der Ausflug wenig überraschend mit einer Bruchlandung endet.