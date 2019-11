Wie nimmt man Abschied, wenn das Kind stirbt?

In Todesanzeigen heisst es oft, die Beisetzung habe «in aller Stille im engsten Familienkreis stattgefunden». Finkam will nicht werten, findet es aber schade, auf eine öffentliche Trauerfeier zu verzichten. «Trauer braucht Gemeinschaft, nicht Einsamkeit.» In unserer durchorganisierten Gesellschaft ist auch der Tod geregelt. Ohne ärztlichen Totenschein wird niemand eingesargt, und innert 48 Stunden muss das Zivilstandsamt verständigt sein.

Jede Situation ist anders

Meist übernehmen Bestatter alle Formalitäten, und alles geht seinen gewohnten Gang. Finkam sucht die individuellen Wünsche der Trauerfamilie zu ergründen und umzusetzen. Dies sei heute einfacher, sagt sie, auch wenn sie gewisse Regelungen an manchen Orten noch immer als etwas zu starr empfindet. In Städten sei die Vielfalt an Bestattungsmöglichkeiten gross. Aber auch in Dörfern hat sie schon oft eine grosse Bereitschaft erlebt, der Trauerfamilie entgegenzukommen. Sie denkt an die Bestattung eines Kindes einer muslimischen Flüchtlingsfamilie: Gemeindebehörden und Bevölkerung standen dieser bei und spendeten auch einen Grabstein.

Wie geht sie mit den tragischen Geschichten um, die an sie herankommen? «Ich bin als Mensch und Bestatterin davon berührt, kann aber damit umgehen», sagt Finkam. Als Ausgleich singt in einem Chor, wandert gern durch die Wälder der nahen Jurahöhen und fühlt sich von ihrem Mann und den drei Kindern unterstützt. Rund um Attiswil sind die Hügel vom ersten Schnee überzuckert. Der goldene Herbst ist vorbei. Doch noch erstrahlt keine Weihnachtsbeleuchtung. Diese trübe Zwischenzeit ist für viele Menschen ein Moment zum Innehalten und zum Gedenken.

Abschied, der für die Hinterbliebenen stimmig ist

Jährlich sterben in der Schweiz etwa 66'000 Menschen im Alter von über 65 Jahren. Die Zahl der Todesfälle bei Kindern und Jugendlichen (bis 19 Jahre) liegt bei unter 500. Auf dieses kleine, aber besondere Segment hat sich Eva Finkam mit Sternlicht Bestattungen in Attiswil spezialisiert. Sie liess sich zur Bestatterin ausbilden, arbeitete im Beruf, absolvierte Weiterbildungen und ist heute in der ganzen Deutschschweiz tätig. Fallzahlen nennt Finkam nicht, sagt aber, sie lege Wert darauf, auf die individuellen Bedürfnisse jeder Trauerfamilie einzugehen. Beim Tod von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen berät sie die Angehörigen, wie sie die Zeit zwischen dem Ableben und dem Abschied auf eine wertvolle und stimmige Weise gestalten können. Finkam ist offen für vieles, schätzt es aber ebenso sehr, wenn Angehörige in einer Kirchgemeinde aufgehoben sind. Sie sagt, sie sei auch sehr froh um Selbsthilfegruppen und die vielen Angebote für Trauerbegleitung und Seelsorge, dank denen Hinterbliebene nicht Alleingebliebene seien.

***

