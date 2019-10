Vernünftiger Treueschwur mit Vorbehalt

Der richtige Moment: Sportlich läuft es nicht wie gewünscht, vielen Spielern fehlt es an Selbstvertrauen. Die ungeklärten Vertragssituationen bringen zusätzlich Verunsicherung ins Team. Nun weiss jeder, mit welchem Trainer der Club die nahe Zukunft plant. Diese Gewissheit wird die Verhandlungen beschleunigen – egal, in welche Richtung.

Vor kurzem sagte jemand aus dem SCB-Dunstkreis: «Viel vorwerfen kann man dem Kari ja nicht.» Die Formulierung passt zum negativ orientierten Denken jener Leute im Umfeld, denen nach drei Titeln in vier Jahren Erfolg allein nicht mehr gut genug war. Fakt ist: Jalonen hat das Team dreimal zum Qualifikationssieg und zweimal zum Titel geführt. Ein Team notabene, das gemessen an der individuellen Klasse nicht jedem Vergleich mit der Konkurrenz standhielt. Die Herzen der Zuschauer hat der Cheftrainer trotz der Erfolge nicht erobert – sei dies wegen seiner unnahbaren Art oder wegen seiner auf Kontrolle und Struktur basierenden Spielweise. Nur: Welchem Trainer sind beim SCB in den letzten Jahren die Herzen zugeflogen? Eben.

Gern hätte Jalonen um zwei Jahre verlängert. Der Club bevorzugte eine weitere Saison. Für beide Seiten ist dieser Treueschwur mit Vorbehalt sinnvoll. Weil beidseits leise Zweifel existieren. Jalonen kann abwarten, ob es dem Sportchef gelingen wird, für die Zukunft ein kompetitives Team zusammenzustellen. Und seitens des Clubs bleibt das unternehmerische Risiko im Rahmen. Es ist Oktober 2019, eine vorzeitige Verlängerung bis Frühling 2022 wäre mit finanziellen Wagnissen verbunden gewesen. Denn an Jalonens Schicksal ist jenes eines beinahe kompletten Betreuerstabs gebunden. Neben Jalonen beschäftigt Bern drei weitere finnische Trainer (zwei Assistenten und den Goaliecoach).

Bekanntlich steht beim SCB in wirtschaftlichen Fragen die Vernunft über allem. Ebenso bekanntlich ist es auch in Bern bei ausbleibendem Erfolg in Sachen Trainer mit der Vernunft nicht mehr weit her. Insofern ist die gefundene Lösung eine weitsichtige. Oder eben: eine vernünftige.