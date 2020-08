Corona-Kundgebung in Berlin – 17'000 – oder 1,3 Millionen? Polizei und Veranstalter nennen gänzlich unterschiedliche Zahlen, wie viele Menschen bei der «Querdenker»-Demo in Berlin waren. Wer hat recht? Philipp Bovermann

Wie viele Menschen versammelten sich in Berlin um die Bühne in der Nähe des Brandenburger Tors? REUTERS

Nach Demonstrationen kursieren häufig zwei Zahlen: eine Schätzung der Polizei, wie viele Menschen auf der Strasse waren, und eine zweite Schätzung, die von den Veranstaltern selbst stammt. Die Veranstalter schätzen naturgemäss grosszügiger. Selten allerdings klaffte eine so grosse Lücke wie zwischen den Angaben der Berliner Polizei zur Zahl der Teilnehmer bei der «Querdenken»-Demonstration am Samstag – und denen der Stuttgarter Initiative «Querdenken 711», die dafür mobilisiert hatte.

Die Polizei nannte gegen drei Uhr nachmittags einen Spitzenwert von rund 17'000 Menschen, für die Abschlusskundgebung später die Zahl von rund 20'000 Teilnehmern aus. In den sozialen Netzwerken kursierten zu diesem Zeitpunkt bereits Falschmeldungen, die Polizei habe die Zahl von 1,3 Millionen bestätigt, die von den Veranstaltern verbreitet wurde.

In einer Fotomontage bestätigte sie angeblich gar 3,5 Millionen Teilnehmer. Eine «exorbitant höhere Zahl» als 17'000, «die laut verschiedener Tweets durch uns genannt worden sein soll», wiesen die Beamten auf Twitter zurück. Vorwürfe wurden laut, eine staatliche Desinformationskampagne versuche, die Demo kleiner zu machen als sie war.

«Beweis» mit alten Street-Parade-Fotos Infos einblenden Demonstranten versuchten mit Bildern zu beweisen, dass über eine Million Menschen in Berlin waren. Dabei wurden auf Twitter, Facebook und Telegram Bilder der Street Parade 2019 in Zürich geteilt, mit Menschenmassen um Lovemobiles auf der Quaibrücke und rund ums Seebecken. Bild: Telegram

Wie die Polizei schätzt

Die Schätzungen der Polizei dienen dazu, Einsätze besser koordinieren zu können. Wenn die Beamten wissen, an welchen Stellen es möglicherweise eng wird, können sie, wenn nötig, den Fluss der Menschenmenge entsprechend steuern. Sie nehmen dazu die Quadratmeter der Strassenfläche, die der Demozug bedeckt, und multiplizieren sie mit der Zahl, wie viele Menschen geschätzt auf einen Quadratmeter kommen. Diese Berechnung ist nicht sehr kompliziert, Zahlen für die Fläche sind öffentlich zugänglich, ebenso Bildmaterial, auf dessen Grundlage Schätzungen möglich sind, wie dicht gedrängt die Menschen auf der Demo standen.

Die Abschlusskundgebung fand auf dem häufig als «Partymeile» bezeichneten Abschnitt zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor statt. Die Silvester in Berlin GmbH hat für die Fläche einmal eine Grösse von rund 80'000 Quadratmetern genannt, wobei nicht klar ist, ob auch die Plätze rund um das Brandenburger Tor und die Siegessäule mit einberechnet wurden.

Über das Tool Map Checking erhält man lediglich rund 37'000 Quadratmeter reine Strassenfläche. Bezögen sich die 80'000 Quadratmetern aber tatsächlich nur auf die Strasse selbst und wäre sie zudem komplett belegt, mit einer Person pro Quadratmeter, wäre folglich von 80'000 Teilnehmern auszugehen.

Der Loveparade-Vergleich

Aber sehr wahrscheinlich waren es deutlich weniger. Zum Beweis der angeblichen Kleinrechnung wurden Fotos herangezogenen, auf denen die Strasse bei der Schlusskundgebung ähnlich voll aussieht wie bei der Loveparade 2001. Damals feierten – laut Veranstalter – mehr als eine Million Menschen. Das Foto der Corona-Demo zirkuliert allerdings in niedriger Auflösung, sodass eine verschwommene Masse die Strasse bedeckt.

In besserer Bildqualität allerdings, sobald man näher heranzoomt, ist auf dem Foto zu sehen, dass die Strasse nur um die Bühne herum richtig voll ist. Zur Siegessäule und zum Brandenburger Tor hin wird es deutlich lichter. Der untere Bildrand des in der Gegenüberstellung verwendeten Fotos ist entfernt worden – dort wäre es auch in der niedrigen Auflösung zu erkennen gewesen, wie sich die Reihen ausdünnen.

Die Strasse vor dem Brandenburger Tor am Samstag. KEYSTONE

Auf einem anderen, aus grösserer Entfernung aufgenommenen Foto sieht man, dass die Strasse weiter nach Westen in Richtung Siegessäule beinahe leer ist.

Noch einmal, in etwas grösserer Entfernung. REUTERS

Bei der Loveparade 2001 hingegen besetzte die Menschenmenge nicht nur den gesamten Abschnitt von Brandenburger Tor bis Siegessäule, sondern auch den Grossen Stern, von wo aus sie weiter die Strasse des 17. Juni weiter in Richtung Westen entlang und in die anderen, strahlenförmig abzweigenden Strassen hineinfloss. Trotzdem war selbst die damalige Schätzung von mehr als einer Million Teilnehmer wohl zu hoch. Die Polizei sprach von etwa 800'000 Teilnehmern.