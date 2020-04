Mögliches Raserdelikt – 19-Jähriger Töfffahrer mit 158km/h gestoppt Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Brüttelen hat die Kantonspolizei Bern ein Motorrad gemessen, das massiv zu schnell war. Der Fahrer musste seinen Führerausweis sofort abgeben.

Die Kantonspolizei Bern hat am Montagnachmittag in Brüttelen eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dabei wurde gegen 16.30 Uhr auf der Bielstrasse in Richtung Brüttelen ein Motorrad mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Nach Abzug der Toleranz war das Fahrzeug mit 158km/h statt der erlaubten 80km/h unterwegs gewesen.

Der Fahrer konnte umgehend zur Kontrolle angehalten werden. Ihm wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde abgenommen. Das Motorrad wurde sichergestellt. Der 19-jährige Mann wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.

( ber )