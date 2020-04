Region Thun – 850’000 Franken für Hochwasserschutz Der Regierungsrat des Kantons Bern beteiligt sich an den Projektierungskosten für den Aare-Hochwasserschutz im Gebiet «Oberi Au».

Das Pumpwerk im Amerikaegge gehört zu den Einrichtungen, die mit den sanierten Verbauungen geschützt werden sollen. Foto: Markus Hubacher

Der Regierungsrat des Kantons Bern hat einen Beitrag von 850'000 Franken für die Projektierung der Hochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen an der Aare im Abschnitt «Oberi Au» bewilligt. Saniert werden soll der Abschnitt von der Brücke ARA-Thunersee (Gemeinden Uetendorf/Heimberg) bis zur SBB-Brücke (Gemeinden Uttigen, Kiesen). «Dort sind die Uferverbauungen beidseitig in einem ungenügenden Zustand», heisst es in der Mitteilung der kantonalen Bau- und Verkehrsdirektion. Sie sollen wichtige Infrastrukturanlagen und Siedlungen schützen, unter anderem die Trinkwasserfassungsgebiete «Amerikaegge» und «Oberi Au» sowie das Munitionsdepot der Armasuisse. «Die wasserbaulichen Arbeiten müssen auf die bestehenden und geplanten Trinkwasserfassungen im Umkreis abgestimmt werden, weshalb der Koordinationsaufwand bei der Planung überdurchschnittlich hoch sein wird», wie es weiter heisst. Zudem soll die Aare in diesem Abschnitt revitalisiert werden.