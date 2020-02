15. Januar 2021 – A Spectacular Night of Queen Die britische Tributeband The Bohemians lässt den Mythos der legendären Band in einer fulminanten Bühnenshow noch einmal aufleben. Irina Steinmann

«We are the Champions», «We will rock you» oder «Bohemian Rhapsody» – Queen haben Rockgeschichte geschrieben. Bis heute bringen die Hits des Quartetts aus Grossbritannien nicht nur eingefleischte Musikfans der 70er und 80er Jahre zum Tanzen und Mitsingen. Mit dem Oskar prämierten Film «Bohemian Rhapsody» wurde der Band ein filmisches Denkmal gesetzt.



Mit Rob Comber haben The Bohemians einen Frontmann, der eine authentische und hochkarätige Hommage an Freddie Mercury abliefert, sowohl stimmlich als auch optisch. Vom markanten Schnauzer bis zu den elektrisierenden, energiegeladenen Bewegungen kommt er seinem Vorbild so nahe wie möglich. Stimmgewalt und Performance lassen die Erinnerung an eine der grössten Rockbands aller Zeiten zu einem aussergewöhnlichen Erlebnis werden.



The Bohemians sorgen mit Spielfreude, Bühnenpräsenz und Leidenschaft dafür, dass der Funke schnell überspringt. Beste Voraussetzungen also für einen bewegenden Konzertabend mit fantastischer Musik – sowohl für eingefleischte Queen-Fans als auch für diejenigen, die die Band erst nach Freddie Mercurys Tod entdeckt haben.

Datum, Zeit und Ort

15. Januar 2021, 19.30 Uhr

Bern, Theater National

Preise für Abonnenten

1. Kategorie 68.- statt 88.-

2. Kategorie 58.- statt 78.-

3. Kategorie 45.- statt 65.-

4. Kategorie 30.- statt 50.-

