Ab wann ist es ein Mensch?

Dieser künstliche Mensch heisst Adam, wie der erste Mensch. Charlie packt ihn aus und muss ihn erst einmal aufladen an einer Steckdose, damit er nach ein paar Stunden die Augen öffnet und eben – «lebt». Bald ist Adam dem Leser sympathischer als der ambitionslose Charlie, sein Besitzer, der ein Auge auf Miranda geworfen hat, die zehn Jahre jüngere Nachbarin, eine sanfte Studentin. Es ist sogar so, dass man die Maschine Adam, und das ist eine der unheimlichen Pointen des Romans, umso mehr lieb gewinnt, je weiter man liest.

«Das ist die grosse Frage, die mich als Schriftsteller interessiert hat», sagt McEwan, «wie wir auf eine KI in Gestalt eines Menschen reagieren würden.» Die Wissenschaft sei von einem Roboter wie Adam zwar noch weit entfernt, «solange unser technischer Enthusiasmus jedoch anhält, ist das Szenario denkbar».

Noch steckt die Anwendung von künstlicher Intelligenz in den Kinderschuhen.

Wir reden über die irrationalen Emotionen, die computerbasierte Alltagsgeräte bereits heute wecken. Menschen flippen aus, wenn sie das in eine hübsche Hülle verpackte Smartphone verlegen, als wäre es ein Teil ihrer selbst. McEwan sagt, er habe mal gehört, wie seine Frau sich bei Siri bedankte. Was also, wenn nicht nur die menschenähnlichen Stimmen, sondern auch Körper einmal Realität sind? Welche Gefühle werden wir für sie entwickeln?

Noch steckt die Anwendung von künstlicher Intelligenz in den Kinderschuhen, obwohl sie aus vielen Bereichen unserer Lebenswelt schon jetzt nicht mehr wegzudenken ist. Sie ist Standard bei der Sprachverarbeitung oder bei der Gesichtserkennung. Banken prüfen Kredite mit KI, und sie kann Tumore auf Röntgenbildern zuverlässiger erkennen als so mancher Arzt. KI basiert auf der Idee, dass sie sich ständig selbst verbessert und deshalb fehlerfreier und schneller arbeitet als ein Mensch. Im Augenblick, und das ist der nächste grosse Sprung, arbeiten Wissenschaftler an der Entwicklung einer sogenannten allgemeinen künstlichen Intelligenz.

Darunter muss man sich eine Maschine vorstellen, die mehr kann als nur eine einzige Sache (der Supercomputer Deep Blue von IBM etwa konnte nur Schach spielen). Eine allgemeine künstliche Intelligenz ist eine Intelligenz, die sich, so wie ein Mensch, alles selbst beibringen kann. Die Entwicklung einer solchen Intelligenz wäre also gleichbedeutend mit der Beantwortung der Frage, was Intelligenz überhaupt ist.

«Ich frage mich, ob es wirklich schlau ist, wenn wir unsere Gehirntätigkeiten zunehmend auslagern.»Ian McEwan, Autor

Das jedenfalls sagt der Brite Demis Hassabis, einer der Grossen in dem Gebiet. Er sagt wörtlich, in einem der vielen Vorträge, die man von ihm auf Youtube sehen kann: «Zuerst klären wir die Frage, was Intelligenz überhaupt ist, dann lösen wir alle weiteren Probleme.» Was er mit «alle weiteren Probleme» meint, ist unklar. Man darf aber davon ausgehen, dass es darum geht, dereinst den Menschengeist in eine Maschine giessen zu wollen, damit diese lebendig wird.

Er habe sich, sagt McEwan, für seine Recherche ausführlich mit Hassabis unterhalten, teile dessen Technikeuphorie allerdings nicht. «Ich frage mich, ob es wirklich schlau ist, wenn wir unsere Gehirntätigkeiten zunehmend auslagern.» Es sei eine Fehlannahme, unser von stupiden Aufgaben entlastetes Gehirn werde sich auf Wichtigeres konzentrieren. Jede Denktätigkeit stärke doch das Hirn. «Ich fürchte einen Rückschritt bei unserer Erinnerungsfähigkeit.»

Superman Adam

Die Geschichte spielt, wie gesagt, in London, aber nicht im Jahre 2067 oder einer anderen fernen Zukunft, sondern 1982. Margaret Thatcher ist Premierministerin, so weit hält sich McEwan an die historischen Tatsachen. Er nimmt sich im Verlauf des Romans jedoch die Freiheit, in die Geschichte einzugreifen: Tony Bennett wird Premierminister und will einen Brexit. Zudem geht der Falklandkrieg verloren. «Die unter Vierzigjährigen werden nicht einmal merken, was daran falsch ist», sagt McEwan. Erst später habe er Parallelen bemerkt zum England der Gegenwart. «Ich kannte niemanden, der damals für den Krieg gegen Argentinien war. Alle Umfragen zeigten jedoch, dass eine Mehrheit der Briten die Invasion begrüsste.» Mit dem Brexit sei es ähnlich gewesen, er habe persönlich keinen einzigen Befürworter gekannt. «Ich nehme mal an, dass ich in einer Blase lebe», bemerkt er trocken. Und noch einen entscheidenden Eingriff hat McEwan in den Lauf der Zeit vorgenommen:

Er hat Alan Turing, den genialen Mathematiker, den Mann, der den Enigma-Code knackte und damit die Nazis düpierte, einfach weiterleben lassen. In Wahrheit hat sich Turing 1954 das Leben genommen – nach einer Verurteilung wegen Homosexualität und einer gerichtlich verordneten Zwangsbehandlung mit Hormonen.

«Mich interessieren vor allem die ethischen Fragen, die sich aus unserem Zusammenleben mit Computern ergeben.»Ian McEwan, Autor

«Ich wollte Turing unbedingt in meinem Roman haben», sagt McEwan, «auch weil ich zeigen wollte, dass die Gegenwart ein zufälliges Konstrukt ist.» Turing träumte vom Bau eines Computers, der funktioniert wie ein Gehirn. «Diesen Traum habe ich ihm nun erfüllt», sagt McEwan.

Es sei tatsächlich denkbar, dass die Computertechnik raschere Fortschritte erzielt hätte mit einem länger lebenden Alan Turing. «Mich interessieren aber vor allem die ethischen Fragen, die sich aus unserem Zusammenleben mit Computern ergeben.» Flugzeuge sind ein gutes Beispiel. «Wer in ein modernes Flugzeug steigt, ist sich kaum bewusst, dass es von einem Supercomputer gesteuert wird, also eine Art Gehirn hat.» Beim Absturz der Boeing 737 der Ethiopian Airways habe, nach derzeitigem Wissensstand, der Computer dem Piloten die Kontrolle über das Flugzeug aus der Hand genommen. «Entscheidungen, die unsere Sicherheit betreffen und somit auch ethische Entscheidungen sind, werden zunehmend Maschinen überlassen.»

Womit wir bei der Frage sind, was denn eine menschliche Entscheidung ausmacht im Vergleich zu der eines Roboters oder Kunstmenschen. McEwans Roman stellt diese Frage sozusagen von der anderen Seite, jener der intelligenten Maschine.

«Künstliche Wesen sind uns moralisch überlegen.»Ian McEwan, Autor

Robotermensch Adam wird im Verlaufe der Geschichte immer mehr zum unheimlichen Übermenschen. Er greift, bevor er den Mund aufmacht, auf riesige Datenmengen zurück, weshalb das, was er sagt, empirisch einwandfrei belegt ist. Während wir ständig glauben, etwas zu wissen oder zu verstehen, versteht und weiss Adam tatsächlich, wovon er spricht, wenn er spricht – und das tut er ständig, meist ungefragt; in diesem Punkt ist er menschenähnlicher als in den meisten seiner übrigen Eigenschaften.

Charlie und die Nachbarin Miranda, die beiden sind inzwischen ein Paar, sitzen also am Küchentisch und lassen sich von Adam, der eine Art Haushaltssklave ist, bekochen und bedienen. Adam hört ihren Gesprächen zu, um dann irgendwann seine Meinung zu äussern. Diese ist, da auf Zahlen und Fakten beruhend, immer extrem vernünftig, ausserdem stets ausgewogen, fair und verantwortungsvoll, da Adam sich ja im enzyklopädischen Vollbesitz der digitalisierten Moralphilosophie befindet.