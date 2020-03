Fusion Rümligen und Riggisberg – Abstimmung über Zusammenschluss im Juni Das Stimmvolk von Rümligen und Riggisberg stimmt am 25. Juni über die Heirat der beiden Gemeinden ab.

Das Schloss Rümligen könnte schon bald auf Riggisberger Boden stehen. Foto: PD

Am 25. Juni entscheidet sich, ob die Gemeinden Rümligen und Riggisberg fusionieren. An diesem Tag befindet das Stimmvolk an je einer Gemeindeversammlung über die für die Fusion nötigen Reglemente und den Fusionsvertrag.

Wie die beiden Gemeinden am Mittwoch mitteilten, gingen während der öffentlichen Mitwirkung zu diesen Grundlagen vier Eingaben ein. Mehrere Änderungsvorschläge betrafen die Art und Weise, wie Rümligens Bevölkerung künftig in den Schulkommissionen von Riggisberg und Kirchenthurnen-Rümligen vertreten sein wird.

Die Gemeinde Riggisberg zählt rund 2500 Einwohner und hat bereits eine Fusion hinter sich: Riggisberg fusionierte 2008 mit Rüti bei Riggisberg. In der Gemeinde Rümligen leben 440 Einwohner. Das Dorf Rümligen liegt etwas tiefer als die Ortschaft Riggisberg an den Hängen des Gürbetals.

( SDA /flo )