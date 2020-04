Bahnhofsumbau und Corona – Ältestes Stadtberner Vegi-Restaurant gefährdet Margrit Merz rettete dereinst das Restaurant Hier & Jetzt vor dem Konkurs. Nun ist das Lokal erneut bedroht, nicht nur von der Coronakrise. Claudia Salzmann

Margrit Merz muss wegen Umbau des Bahnhofs mit ihrem Vegi-Restaurant Hier & Jetzt wegziehen. Foto: Nicole Philipp

Zimt und Zwiebeln. Karotten und Kichererbsen. Diese Gerüche schweben in der Dampfwolke aus dem Schmortopf. «Es erinnert mich an meine Kindheit auf dem Bauernhof», sagt Margrit Merz. Im Kichererbsenmenü sind auch gross geschnittener Lauch, Sellerie und Rüebli. Und in den Zwiebeln stecken Nägeli. Herzhafter Slow Food, so wie ihn ihre Mutter auf dem Bauernhof früher zubereitet hat und Merz heute im Restaurant Hier & Jetzt. Da das Lokal wegen Corona geschlossen ist, hat die Autorin das Gericht nachgekocht. Die Kichererbsen sind für die Vegetarierin Margrit Merz der Fleischersatz, tatsächlich vermisst man nichts. «Eigentlich mag ich Linsen und Kichererbsen nicht, aber genau bei diesen Gerichten gibt es nie Reste», sagt Merz.