Deutscher Discounter – Aldi eröffnet eine Filiale am Kornhausplatz Der deutsche Discounter Aldi will künftig auch in Berner Innenstadt präsent sein. Er wird in zwei Jahren am Kornhausplatz eine Filiale eröffnen. Rahel Guggisberg

Am Kornhausplatz 7 in der Stadt Bern entsteht eine Aldi-Filiale. Bild: Adrian Moser

Seit August 2019 wird die Liegenschaft am Kornhausplatz 7 bei der Spaghetti Factory saniert. Die Bauarbeiten sind in zwei Jahren abgeschlossen. Bereits jetzt ist klar: In die Liegenschaft wird Aldi einziehen. Der deutsche Discounter ist seit längerem auf der Suche nach einem Standort in der Innenstadt.