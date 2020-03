Murten am Tag 1 – Alltag und Ausnahmezustand treffen aufeinander Das «neue» Leben ist auch im regionalen Zentrum des Seebezirks gewöhnungsbedürftig. Hans Ulrich Schaad

In der Murtner Altstadt hat es kaum Kunden, obwohl es hier Apotheken und Lebensmittelläden gibt. Foto: hus

Murten präsentiert sich am ersten Tag des nationalen Lockdowns in unterschiedlichen Facetten. Während auf der Grossbaustelle der Migros gehämmert und betoniert wird, ist es im Einkaufsladen daneben recht ruhig. Die Regale sind noch gut gefüllt. Nur beim Toilettenpapier, der Flüssigseife sowie bei Zucker und Mehl herrscht teilweise gähnende Leere. Die Frau an der Kasse achtet streng darauf, dass sich die wartenden Kunden nicht zu nahe kommen.

Bei Aldi ist der Parkplatz fast leer. Trotzdem muss der Angestellte beim Eingang einige Kunden warten lassen, bis jemand den Laden verlässt. «Die Weisung lautet: Es dürfen maximal 35 Kunden drinnen sein», sagt der Mann mit dem Mundschutz. Beim deutschen Discounter zeigt sich, dass allfällige Hamsterkäufe in den letzten Tagen nicht nötig waren. Sogar Grosspackungen von Toilettenpapier sind gegen Mittag noch vorhanden. Am meisten Betrieb bei den Murtner Einkaufsgeschäften herrscht beim anderen deutschen Discounter Lidl.

Viel Platz, um die warme Frühlingssonne zu geniessen: Die Pantschau am Murtensee. Foto: hus Der Parkplatz beim Aldi in Murten ist mitten am Vormittag nur spärlich besetzt. Foto: hus Für die Kehrichtabfuhr in Murten geht die Arbeit normal weiter. Foto: hus Bei Lidl ist das Kundenaufkommen höher als bei den anderen Grossverteilern in Murten. Foto: hus

Auch im Engelhardquartier treffen Normalität und Ausnahmezustand aufeinander. Während die Kehrichtabfuhr wie gewohnt am Dienstag ihre Tour absolviert, steht vor einem kleinen Geschäftszentrum ein Fahrzeug der Freiburger Kantonspolizei. Die beiden Beamten gehen von Geschäft zu Geschäft und kontrollieren, ob die strikten Regeln eingehalten werden. Ebenfalls im Stedtli, das fast wie ausgestorben wirkt, ist eine Polizeipatrouille auf Kontrollgang. Einige Restaurants weisen auf Tafeln auf ihr neues Take-away-Angebot hin.

Aussergewöhnlich viel Platz finden die wenigen Spaziergänger auf der Pantschau, der grossen Wiese am Murtensee. Sie haben freie Wahl, auf welchem Bänkli sie die warme Frühlingssonne geniessen wollen.