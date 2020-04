Mein Alltag und Corona – Alphorn, Solitaire, durchbeissen Wie verändert die Corona-Pandemie unseren Alltag? Userinnen und User erzählen.

Auch sie bleibt zu Hause. Foto: Jolanda Ernst, Utzenstorf

In unserer Rubrik «Mein Alltag und Corona» erzählen Leserinnen und Leser, wie die Corona-Pandemie ihren Alltag beeinflusst und wie sie die Zeit zu Hause nutzen.

«Am vergangenen Dienstagabend: Die Sonne ist eben untergegangen. Ein kühler Wind bläst. Wolkenloser Himmel. Wunderschöne Stockhornkette. Ein Alphorn erklingt. In Nachbars Garten gibt ein einsamer Bläser ein kleines Konzert. In der Ferne läuten Kirchenglocken. Hand in Hand stehen wir auf unserem Sitzplatz und lauschen. In einer Zeit, in der alles anders ist. Für uns ein Moment, «wos grad stimmt» in der heutigen, nicht einfachen Zeit. Ein kleiner Aufsteller, der guttut.»

Renate und Martin Wirz, Thun

Eines fehlt mir: die Grosskinder zu sehen und zu knuddeln. Verena Burri, Thun

«Ich bin 70 Jahre alt, und vor gut anderthalb Jahren ist mein lieber Mann gestorben – bin also jetzt auf mich selber gestellt. Zum Glück wohne ich in einem Einfamilienhaus mit Garten, so habe ich immer etwas zu tun. Zum Beispiel liegen gebliebene Arbeiten im Haus, wie die Küche mal gründlich putzen – nicht alles an einem Tag, nein, jeden Tag einen Schrank oder zwei, ja nicht mehr, damit mir die Arbeit nicht ausgeht. Im Garten ein bisschen Unterhalt machen und sich der Frühlingsblumen erfreuen. Den Frühling auch mal ohne Stress und Geläufe geniessen. Ab und zu ein Puzzle, ein Solitaire-Spiel oder TV oder Radio einschalten. Das GA ist hinterlegt – das Reisen wird nun unterlassen. Auch Läden sind für mich tabu – ich habe eine Tochter in der Nähe, die mir die Einkäufe erledigt, ich brauche ja nicht viel. Eines fehlt mir jedoch: die Grosskinder zu sehen und zu knuddeln. Ich hoffe, dass auch dies bald wieder möglich sein wird. Beissen wir also durch.»

Verena Burri, Thun

Leserin Elisabeth Dähler verbringt so viel Zeit wie möglich im Garten.

«Das Coronavirus hat auch positive Seiten. So auf jeden Fall für mich. Endlich Zeit zum Reparieren, Renovieren und um Liegengebliebenes zu erledigen. Erlaubt es das Wetter, wartet draussen viel Arbeit. Bin ich eingesperrt, liegen u.a. Schachteln gefüllt mit Fotos auf dem Tisch, welche endlich erlesen und sortiert werden können und schöne Erinnerungen hervorrufen. Eine Erleichterung, da zeitlebens die Zeit dafür gefehlt hat. Ausser der Gesundheit ist «Zeit zu haben» für mich wohl das höchste Gut. Trotz meinen 74 Jahren ist Langeweile ein Fremdwort für mich. Erst diese Pandemie hat es mir ermöglicht, endlich zur Ruhe zu kommen und für mich Zeit zu haben, wofür ich unendlich dankbar bin.»

Elisabeth Dähler, Belp

