Als es Bomben hagelte

Vor 38 Jahren tourte die südafrikanische Nationalmannschaft der Springboks durch Neuseeland. 16 Spiele waren geplant, 13 gegen Regionalauswahlen, 3 gegen die All Blacks. Es war nicht die erste Tour dieser Art, seit 1921 spielen die beiden Teams regelmässig gegeneinander. Es ist nicht einmal die umstrittenste, denn als Neuseeland 1960 in Südafrika antrat, hatte die Apartheid-Regierung den All Blacks den Einsatz von Spielern mit ­Maori-Abstammung verboten.

Aber inzwischen, 1981 also, haben viele Neuseeländer genug von Spielen gegen die Südafrikaner mit ihrer Rassentrennung. Seit Mitte Juli sind die Springboks im Land. Wo immer sie ankommen, wird gegen sie protestiert. Aus Sicherheitsgründen können sie nicht im Hotel übernachten, sondern werden in Sporthallen einquartiert, gewisse Nächte verbringen sie in Gefängniszellen. In der Kleinstadt Hamilton wird die Begegnung gegen eine Regionalauswahl abgesagt, nachdem Fans den Rasen gestürmt haben.

150'000 protestieren

Die Stimmung im Land ist aufgeheizt, die Tour trennt Familien. In der südafrikanischen Zeitung «The Star» erzählt der frühere All Black John Graham, dass er angeekelt gewesen sei vom Besuch der Südafrikaner und kein einziges Spiel gesehen habe – im Gegensatz zu seiner Frau, die sich eine Trennung von Sport und Politik wünschte. Die Serie wird selbst zur Belastungsprobe für das neuseeländische Rugby: Auf den Strassen passen Fans Protestierenden ab, die aus Polizeigewahrsam entlassen werden.

Am 12. September 1981 also kommt es zum grossen Finale in Auckland, dem letzten Spiel der Springboks in Neuseeland. Und es kommt zu Szenen, die das Land noch nie erlebt hat. 150'000 Menschen protestieren ausserhalb des Eden Parks, Tausende Polizisten schützen das Stadion. Das Bahntrassee markiert die Grenze: Wer ein Ticket hat, muss eine Stunde vor Spielbeginn an seinem Platz sein. Neuseeland gewinnt Match und Serie.

Wirklich gewonnen hat in jenen Wochen aber niemand. (wie)

Mit der Kraft von Mandela und der Nummer 6

Maboneng heisst das Viertel mitten in Johannesburg. Früher war es eine No-go-Area, eine Ecke in dieser von der Apartheid zerrissenen Stadt, die man besser mied. Maboneng war kein «Platz des Lichts», wie es übersetzt heisst.

Heute ist es ein Trendviertel, voller Leben und Licht. Es gibt viele Läden, Bars, Märkte und eine starke Graffiti-Szene. An der Beacon Street zieht sich eine Zeichnung neun Stockwerke hoch. Sie zeigt Nelson Mandela als Boxer, der er einst war. Um die Ecke ist die Agog-Gallery, auf dem Dach gibt es eine Bar und von hier den freien Blick auf den nahen Ellis Park. Das ist ein Stadion für Fussball und Rugby, nicht modern, aber bedeutsam, denn es ist ein Ort, der für die jüngere Geschichte Südafrikas steht, für das Südafrika Mandelas.