Arbeitsrecht und Corona – Als Risikopatient zum Arbeiten gezwungen Eine kleine Änderung in der Corona-Verordnung des Bundesrats hat grosse Konsequenzen für Risikopatienten. Sie können nun wieder zum Arbeiten gezwungen werden. «Diese Leute stehen Todesängste aus», warnt die Gewerkschaft. Philipp Loser

Wenn der Arbeitsplatz genügend geschützt ist, müssen Mitglieder der Risikogruppe wieder zurück an die Front. Möglich gemacht hat das eine Änderung in der Corona-Verordnung. Foto: Keystone

Wäre es eine Art staatspolitisches Experiment, ein Test, wir würden alle staunen. Wohl noch nie in der Geschichte des Schweizer Bundesstaats hat die Verwaltung in Bundesbern in einer solchen Kadenz Verordnungen erlassen, angepasst, neu geschrieben, korrigiert. Die Trägheit des Systems: weggeblasen.