Reger Ausflugsverkehr – Am Wochenende wollen alle raus Corona-Anordnungen hin oder her: Mancherorts im Land herrschte letzten Samstag viel Freizeitverkehr. Führt die Ignorierung der Bundesempfehlungen bald zu einer Ausgangssperre? Bruno Petroni

Viel Freizeitverkehr eingangs Brienz. Fahrzeuge aus allen Kantonen sind zu sehen, und auch vereinzelte Campingbusse. Foto: Bruno Petroni

Laut Tiefbauamt des Kantons Bern waren seit dem Lockdown des Bundesrates vom 9. März noch gerade mal 40 Prozent des üblichen Verkehrs auf den Strassen. Während der Wochentage stimmt diese Statistik zweifellos. Wie an anderen Orten der Schweiz zeigte sich aber vor allem am letzten Schönwettersamstag, dass die vom Bundesrat angeordneten Massnahmen – nämlich zu Hause zu bleiben – von sehr vielen Personen in den Wind geschossen werden. Da verkehrten vor allem entlang des rechten Brienzerseeufers zahlreiche Gruppen von Töff- und Sportwagenfahrern aus allen erdenklichen Kantonen. Und diese dürften sich kaum auf dem Weg zum nächsten Lebensmittelgeschäft befunden haben. An der Brienzer Aaregg waren sämtliche Sitzbänke besetzt, Leute stellten gar Campingtische und Stühle auf und grillierten.